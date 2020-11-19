NCC以一面倒的態勢裁決中天新聞台不予換照，令人驚駭卻不意外，因為事前所有的氛圍與徵兆早就預示了這個橫暴的結果。霸政有權能撤照，孤台無力可回天，如今所有道理都已說盡，民進黨還是敢冒民主正道之大不諱而蠻幹，為什麼？

說穿了，民進黨精於算計，無非是以為長痛不如短痛，想趁著現在離選舉還遠，而且美國也自顧不暇，不會管，趕緊趁早除了中天這個「後患」，管他戕害新聞自由、箝制言論又奈我何！但民進黨對台灣鑄下這麼嚴重的內傷，真的不怕很快就有現世報嗎？

支持NCC對中天關台的人說，執照沒有永遠的，到時就會有審查，審查就會有通過或不通過的結果，而中天是因為錯假新聞太多，而且老闆干預新聞專業自主。話說得好聽，但這都是在正常情況下的認定，試問，中天遭到這麼多不公正、不平等、不專業的裁罰，有哪一項是正常的？

NCC對中天連政論節目中來賓的言論都要裁罰，而且帳算到中天頭上；現場節目觀眾的叩應有說錯，帳也要算到中天頭上；中天被裁罰的次數大量集中在2016年蔡英文當選那一年，特別是2018年民進黨九合一大敗後隔年，這些異象哪一個是正常的？拿不正常的手段來偽裝，再道貌岸然地談正常，真不知良心與專業何在！

從蘇貞昌對NCC的頤指氣使、總統府的密件洩底，再到一面倒的聽證會、綠營派系虎視眈眈的搶奪進駐，NCC還有什麼好假裝的？當主委陳耀祥厚顏說NCC的裁決，是要告訴想買媒體的財團老闆「應尊重新聞的專業自主」時，那些綠媒老闆和他們背後的民進黨派系頭兒，恐怕正冷笑看著這幕假學者自我作踐的醜劇。