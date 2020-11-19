韓國瑜被罷免將近半年，這位自稱「菜販」，極短時間內崛起又迅速墜落的超級政治明星，雖已淡出公眾鎂光燈，但過往累積的高人氣仍然動見觀瞻，韓國瑜創造韓流、韓流簇擁韓國瑜，互為一體。韓國瑜既已退隱，韓流消失了嗎？若未消失，又何去何從？

從大數據來看，韓國瑜的網路熱度並未消退，從6月遭罷免至今，與一線政治人物相比，韓國瑜的討論度略遜蔡英文總統，但高於柯文哲、蘇貞昌、馬英九、江啟臣、侯友宜等藍綠白要角，高居第二。當然網路熱度不等於支持度，因為網路聲量可能夾雜負面討論。若從追蹤韓國瑜的臉書社群進行分析，可以發現前25名中，大概一半屬於反韓親綠粉專，可以印證韓國瑜的網路聲量不少屬於負面評論。

討厭民進黨再度蔓延

但另一方面，韓國瑜半年來只發了8篇臉書貼文，網路影響力卻遠高於發100多篇、經常批韓的親綠粉專「只是堵藍」。動輒10萬讚的人氣及大小友韓新媒體的存在，足以證明「韓流」並未消去。韓若積極在網路世界出擊，熱度提升的能力不容小覷。

韓國瑜最近逐漸走出沉潛期，不再默不作聲，開始針對國政有所評論，針對中天關台案、憲政運作問題提出看法。韓國瑜離開公職將近5個月，「韓流」熱度仍在，民進黨敗象初露，韓國瑜轉趨積極似乎順理成章。這不只是韓粉的期望，也是韓的民意基礎。

但衍生出一個值得各界省思的問題，韓流為何不消散？回答這個問題，首先需理解韓流的崛起，簡單來說，是兩岸關係惡化、貧富差距擴大、特權橫行、正義不彰下的公民運動，是跨越藍綠光譜基層民眾對建制菁英的反彈。只要民進黨只搞宣傳、不和人民溝通、貧富差距問題不能解決、權力繼續被少數壟斷、被兩黨菁英綁架，韓流就不會銷聲匿跡，即使韓國瑜不出山，仍然會去支持其他候選人。

社會開始對民進黨政府失去耐性，蔡英文的滿意度仍高，但蘇貞昌個人支持率和民進黨政黨支持率卻下滑不少，尤其是青年世代部分。從整個民意環境與結構來看，目前的走勢與2018大選初期有諸多相似之處，民進黨開始因民生議題而被社會嫌棄，但眼前國民黨實力孱弱，未見英雄豪傑蓄勢待發。韓國瑜兩度重創，政治弱點暴露無遺，恐難再掀巨浪，細數反對黨藍白兩營政治人物，似乎都不具備取韓而代之的魅力。韓可以，其他人不行，這是在野政治人物必須深思的問題。為何當年韓能凝聚一大票鐵粉，其他人卻做不到？

韓流繼續存在，不但是在野領袖的挑戰，更是民進黨的心頭之患。周星馳電影一句經典台詞，「乞丐的數量由皇帝來決定」。韓流不退，這麼多人對韓國瑜死忠，關鍵不在韓國瑜多能幹，而在於民進黨上台後的倒行逆施。隨著蘇貞昌持續傲慢，出現更多的丁允恭、丁怡銘，民進黨將累積更多民怨。尤其是蔡政府的大內宣敗象已露，美國大選大內宣一面倒挺川普、養出一票川粉卻太入戲，因而得罪拜登陣營；綠營動用政府資源與中央部會預算養網軍的伎倆紛紛曝光，已讓民進黨原形畢露，討厭民進黨的社會情緒再度蔓延。

在野勢力要抓住韓粉

韓流仍在，只是仍然潛伏。討厭民進黨的社會情緒開始復燃，但兩個主要在野黨無法駕馭韓流，因而政黨支持度始終在低谷盤旋。在野勢力要如何抓住韓粉的心，是2022年選戰的勝負關鍵。

韓流的本質是超越藍綠、人民要過好日子、兩岸和平，無論民進黨、國民黨或民眾黨，都必須正視韓流的本質，重視人民的心聲，認真思考韓國瑜為何瞬間爆起、韓粉為何死心踏地。無論是漠視韓流的存在，或是排除韓流，對台灣社會的團結、對在野勢力的凝聚，都不是好事。