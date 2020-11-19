NCC委員以全票通過決議不予中天電視台換照，其中最顯著的理由當然是各種形式的違反新聞倫理。但如果以新聞倫理檢視台灣部分的親綠媒體，是否能符合標準呢？近期最受矚目的新聞之一就是美國總統大選，如果檢視部分親綠電視台、媒體對韓特電郵事件與美國大選舞弊疑雲的相關報導，是否能符合NCC所要求的新聞倫理呢？

以韓特事件來看，主流媒體除了《華爾街日報》和「福克斯新聞網」以外，甚少對這件事有過多著墨。「福克斯新聞網」報導未查核的資訊案例屢見不鮮，仔細檢視《華爾街日報》和此事相關的文章，會發現其中只有一篇是報導，其餘皆以社論的形式出現。該篇報導在副標就揭示了根據該報的查核審閱，並無公司資料顯示此事與總統候選人拜登有關係。其餘的社論包括要求候選人拜登仔細說明澄清、指責其他媒體不報導這個新聞等等。福克斯最具公信力的主播，主持第一次總統辯論的Chris Wallace受訪時也陳述類似的立場。

反觀台灣部分親綠媒體對此事件的處理：部分紙媒大量引用《紐約郵報》、福克斯電視台、甚至郭文貴網站、路德社的新聞，還不僅止於鮑布林斯基的爆料，各種後續的性醜聞、其他民主黨的涉入等等照樣全刊上；部分電視新聞在新聞時段報導了對拜登家族與烏克蘭、中國交易的指控，在各個評論、談話性節目直接以鮑布林斯基爆料內容候選人拜登抽1成乾股為題，讓來賓單方面重複放送鮑布林斯基的爆料。

事實上，紐約郵報筆電爆料烏克蘭的部分，參議院在九月對同樣物證的調查報告就已經結案：無法證實韓特在Burisma公司的任職對美國與烏克蘭的外交決策有所影響。就如華爾街日報指出的，並無法從第三方或公開資訊去驗證這爆料的真實性，但在上述台灣媒體的報導中，完全跳過了這些事實查核的程序。固然外電的報導對本地媒體來說事實查核較為不易，但不僅自身未進行足夠事實查核，還無視有公信力的外媒、參議院的調查報告已做過的查核，不斷重複同樣指控，的確有違反新聞倫理的重大疑慮。

在美國大選結束之後，對於選舉舞弊的報導更是變本加厲，連福克斯新聞網都敢不報、美國各大媒體紛紛刊出闢謠查核文章、臉書推特也明確標記不實資訊的狀況下，部分的親綠電視台竟然還是不斷播送這些已經被核實為假的訊息，政論節目引用新聞畫面再透過來賓的討論描繪出這些事實查核是由中國背後運作，華爾街、矽谷、主流媒體聯合民主黨迫害川普政權的圖像。針對新聞的事實查核，在許多指控連美國法院都認證無足夠證據支持的情況下，竟然被評論為政治迫害手法。看完這些節目，反觀NCC對中天電視台撤照的理由陳述，難道不覺得諷刺嗎？

民主社會中，媒體兼負言論自由維護和呈現事實真象的重大責任。但政府的管理機構如果沒有用一致的標準檢驗所有媒體，而是以立場決定檢驗標準的話，對民主體制的正常運作將是一大傷害。

（作者為美國企業工程師）