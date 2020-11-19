台灣大學近來5天內，發生3起學生連續自戕，以及近日淡江大學、台北海洋科技大學又傳出學生墜樓與燒炭的輕生事件，令各界震驚與關注。

教育部長潘文忠16日提出統計數字說明，今年至今已有76名各級學校學生自殺致死，去年大專校院為59人；意圖自殺人數部分，從前年的800多人，增加到去年的1350人，年增68%；另外，今年至今意圖自殺者也達1000多人。相信未被校安通報的學生意圖自殺黑數恐怕更多。

台灣最頂尖大學發生學生相繼尋短，不只顯示台大的輔導機制確實有再精進必要，全國各級學校亦應重新檢視與加強。長期以來，雖然許多大學都有設置諮詢室、心輔中心、學生輔導處等類似單位，解決學生諸如學業壓力、家庭變故、自我認同、人際關係等問題。但上述畢竟是「被動式」治標，未來仍應由學校「主動式」挖掘問題，才是「預防勝於治療」的根本做法。

未來在經費許可下，除了專業人員之外，各高中職以上學校的學生輔導處亦應考慮多進用一些具有法律專長、精神醫療、職能規劃等人士，來擴大為學生們服務。

輔導專業人力必須補足外，未來在教職人員方面，例如各系系主任以及各班導師，不能單單只有在學期初或學期末，舉辦形式化的師生聚餐而已。平日更應主動關懷學生，多多與學生互動。

過去許多公、私立大學，為了學校排名與聲譽提高，都將學校的主要發展重點，置放於學術研究、論文發表、計畫標案、爭取生源等方面。而此種會導致教師偏重「教學」、「研究」而輕忽「服務」、「輔導」的結果，最後會讓老師沒有心力撥出時間多關懷學生，更遑論面對面的與學生溝通，以解決他們所面臨的即時困難。

筆者建議，未來學校除應鼓勵老師增加對學生的互動頻率及深度，教育部亦應擴大編列經費來補助及提升全國各校的心輔能量；此外，每年由教育部所舉辦的全國大專院校校長會議，也應同時將部分重點放在討論學生的「服務」、「輔導」議題方面，如此才是防治或減少青年學子自殘事件的整體有效方案。（作者為宏國德霖科技大學講座教授）