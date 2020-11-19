行政院祕書長兼代發言人李孟諺說：「中天新聞台是因為國家通訊傳播委員會（NCC）的獨立審查無法通過換照，目前NCC所有委員都是學者專家，也通過立院的嚴格審查通過，政院尊重NCC獨立行使職權所做的決定。」第一時間浮現腦海的是：「呦！這時候NCC就是獨立行使職權了」，然後個人心中OS就是：那去年3月蘇貞昌張牙舞爪地公開指控NCC處理假消息不力，迫使前主委詹婷怡辭職的時候，怎麼就不尊重NCC獨立行使職權呢？

總統府發言人張惇涵更妙，竟然說：「台灣是民主法治國家，依照《衛星廣播電視法》，電視頻道的執照每6年進行換照審查作業，並由獨立機關NCC依照換照審查辦法進行審查，所有電視頻道都一體適用且無一例外。而對於NCC審查結果，總統府尊重獨立機關依法做成的專業決定。」獨立機關到底是獨立還是不獨立，要看這個機關的實際作為，而不是自己吹噓，然後反覆念經之後就覺得自己真的是了。

從中選會、促轉會、黨產會，再到NCC，都宣稱自己是獨立行使職權且不受政治影響，講得好像多清高一樣，但實際上做出來的事卻沒有一樣能夠說服社會大眾，證明它們是真正的獨立行使職權，反而是處處可以看見心甘情願擔任民進黨政府打手的斧鑿痕跡。因為如果不聽話，像詹婷怡這樣違背權力者意志的人，根本沒法存活下去，若想要留在位置上，只能卑躬屈膝地向權力者低頭。

獨立機關只要還是行政體系的一部分，它就永遠不可能擺脫政治的影響，只是程度高低而已。獨立機關的獨立與否，端視其作為是否能夠服眾，至少在做成任何決議之前，應該要避免落人口實，以維護獨立機關存在和行為的正當性。就以中天換照案為例，如果NCC舉辦公聽會的時候能夠審慎選擇政治立場不同的委員，極盡可能地讓當事人完整表達其辯白，而不是聽任與當事人有利益衝突的公聽會委員，恣意以個人立場來審查媒體的新聞內容是否符合渠等的政治價值，然後遽下「不予換照」的結論，那今天再做出正式決議的爭議就會小一點，也不會有像彭文正、游盈隆等政治立場與綠營接近者，會這樣發出不滿的指控，直指這是對台灣民主的莫大傷害。

更直白地說，就算上級長官早就指示要修理中天，NCC也都還要把這場戲演得看起來好像很公平，不是像現在這樣明白的肉體交易，連遮掩都不遮掩一下。

用來合理化NCC不予換照決議的理由，都不是自證而明的，譬如指控中天新聞台違規25次且被民眾投訴962件。違規的部分，不管是不是真的違規，NCC畢竟已經裁罰過了，而拿民眾投訴這種爛藉口，根本就是沒話找話說。民眾投訴就是新聞不專業嗎？你總得證明這些投訴是有道理吧？結果呢，沒有。

至於說倫理審查機制不彰、大股東介入新聞製播等等，NCC要拿這種藉口來砍人，好歹你也給個明確的定義，倫理審查機制不彰的構成要件是什麼？大股東介入新聞製播的樣態又是什麼？通通付之闕如，然後還道貌岸然地說自己依法獨立行使職權，最好是能夠再噁心一點。

面對這樣的政府，我們真的沒有什麼好期待的，對於中天新聞台的遭遇，不管你喜歡不喜歡它，都請記得，如果將來再有類似關閉媒體的事情，那也只不過是極化政治下的對等報復而已。

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）