古諺有云「君要臣死，臣不得不死」，NCC關中天看起來就是如此。NCC主委陳耀祥在記者會上多次預告中天即將提出行政訴訟，看起來對於訴訟似乎老神在在，NCC真的有這麼大把握，不會在行政法院的訴訟中栽跟頭嗎？

觀諸NCC提出駁回換照申請的四大罪狀，包括「屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業」，陳耀祥強調民眾申訴案件由106年72件增加至108年962件，占總申訴量31.55%。可是108年就是韓國瑜選總統期間，「韓黑」大量以黑函向NCC申訴，所以申訴量增大。如果這種撤照邏輯成立，是否代表以後我不爽三立、民視報導內容也可以「照三頓」提申訴，這樣就可以讓三立、民視撤照？NCC這種不管申訴內容真偽，而以申訴量來認為中天有未能落實新聞專業的判斷，有違一般公認之價值判斷標準，依據382、462、553號大法官會議解釋，更有違反行政裁量的判斷，而有恣意濫用的違法情事。

其次提到「107年評鑑後，內控與自律機制失靈」，這理由更奇怪，如果中天內控與自律機制失靈，公司業績應該不佳，員工大量外流，但實際上中天新聞台的廣告量卻是名列前茅，中天是一個商業電視台，以商業機制「原則核准，例外不准」審核模式來說，NCC恐怕需要對於為何內控不佳就可做關台決定多加點理由，否則恐怕也過不了法院這一關。

NCC指責蔡衍明為大股東，以「新聞製播遭受不當干擾，違反自主公約」做理由，就更好笑。依行政不得有差別待遇的原則，「三立林崑海」、「民視蔡同榮」，民眾都能琅琅上口，股份多就可關台？而新聞台各有立場，大家心知肚明，今天NCC竟然以高層微信群組認定有上對下指導新聞走向，並作為不當干擾新聞製播之證據，難道NCC委員的舉證能力如此薄弱？

再者，NCC認為中天「所提補充意見與承諾，未能具體說明改善可能性」，這種說法顯然含糊。反過來，請問NCC關於中天所提的8項「補充意見與承諾」是哪裡不夠具體？哪裡無改善可能性？NCC讓有500多名員工的電視台關門走人，理由總該充分點吧！

依行政程序法第7條規定如果有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。「不予換照」就是「關台」，這就是最重的處分。NCC罔顧人民權益，先前東森S台關台，NCC判賠3.4億，就是殷鑑。

蔡英文在今年4月7日發文悼念鄭南榕說，「有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。」今天民調有8成不希望中天被關台，代表民眾都知道言論自由得來不易。中天被關，顯示台灣已失去對假訊息、獨裁的抗體，代表一言堂形成、假新聞即將充斥，更可預告台灣已失去追求公道、民主的免疫力，即將被獨裁的病魔纏身。

（作者為律師）