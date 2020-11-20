無色覺醒》賴岳謙：美軍來台交流演訓？台灣海軍直接證實？(圖/摘自美國海軍陸戰隊官網)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第766集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美軍來台交流演訓？台灣海軍直接證實？」

美國海軍陸戰隊11月上旬應國防部邀請，抵台協訓兩棲特勤中隊有關「突擊舟」、「快艇滲透」的作戰課程。以往都是低調舉行的活動，此次卻反向高調宣布，甚至表明未來台美軍事交流將會維持常態化，國防部種種大動作的舉動也引來外界高度的關注。

其實台美的軍事合作相當頻繁，但都應美國的要求，低調且保密的進行。甚至有消息說，佳山的雷達基地裡一直有美軍常駐在內，另外國軍的飛行員相當長時間以來，都會赴美國的洛克基地進行訓練等等。上述的消息國防部從未承認，但也並未否認。國防部始終保持曖昧的態度，反觀本次大動作的宣布實屬罕見。

如此低調的行徑其實都是受限於美國與中國大陸的「三個公報」，長期以來美中台三方一直維持這個默契。而這次不同過往，高調的舉動不免讓人起疑，甚至擔憂是否會再度破壞美中台三方的平衡默契。

如今情況發生改變，最主要的原因恐歸咎於美國總統選舉的結果，目前雖仍未正式公布，但基本已確定將由拜登入主白宮。尷尬的是川普至今仍拒絕認輸，這也讓情勢變得更加撲朔迷離。

目前判斷，美國恐怕需等到明年1月20日的總統就職，才會有下任的領導人出現。如今川普政府仍有2個月的看守期，外界擔憂這段時間內，有偏執傾向的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）恐會藉由操弄兩岸敏感議題，為自己的政治前途圖謀更多資本，而這恐怕使台灣未來的處境更加嚴峻。

回顧2016年的美國大選，蔡英文政府當初選擇站邊民主黨的希拉蕊陣營，但結果卻出乎意料由川普勝出，蔡政府這四年來只能透過購買美國軍備、大豆等農產品的方式來親近川普政府，今年甚至需要進口美國含有瘦肉精的農畜產品，如此導致台灣民眾的利益嚴重受損，基本健康也面臨威脅。

這次的美國大選，我們也看到蔡英文明顯是再度站邊川普陣營，但如今的選舉結果卻又說明蔡政府的判斷失誤。蔡政府如今也正在為選前的預估作出修正，不斷修補與民主黨的關係，甚至第一時間在「推特」上轉推今年1月拜登恭祝蔡英文連任的推文，藉此拉近與民主黨的距離。

如今海軍司令部本次大剌剌的公佈，似乎是要向台灣的人民證明台美的關係相當深厚，但這樣的政治決斷可能會給台灣帶來如何的後遺症？一旦拜登主政後調整對台的政策，這對蔡英文、國防部、甚至是一般台灣民眾的傷害恐怕無法評估。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！