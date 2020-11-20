一位即將去職的美國國務卿發出了驚天之語，「台灣從來就不是中國的一部分」，看來是要根本否定美國的「一個中國」政策，結果，觸動了敏感的美中台關係。照理說，聽到這樣的論調，台灣的民進黨政府應該歡天喜地的慶祝一番，想不到卻是低調到不行，只能重申老掉牙的「中華民國台灣是主權獨立的國家」。在太平洋的彼岸，美國國務卿蓬佩奧都講得這麼直白了，國務院卻也趕緊出來打臉自己的國務卿，聲明繼續執行美國的一個中國政策。只有獨派人士跳出來痛批小英政府軟弱無能，不敢接招。「一中原則」如果對台灣是只有百害而無一利，為何民進黨不敢大方附和美國國務卿的說法？大家都糊塗了，到底台灣是要一中原則，還是徹底否定一中原則？

其實，「一個中國」的原則是有生命的，會演化的，不同時期有不同的機能。1971年的聯合國2758號決議文，使中華人民共和國取代中華民國在聯合國成為中國的唯一代表權，從此以後也成為中共在國際間主張「一個中國」的重要依據。從那時候開始，台灣在國際的外交戰線上就節節敗退，雖然各個國家和中共的建交公報用語都不盡相同，有的說是承認（recognize），有的說是注意到（acknowledge）台灣是中國不可分割的一部分，但基本在一中的原則上都有或多或少的表態，在那一段雪崩式的外交挫敗中，「一個中國」就像緊箍咒，讓台灣在國際社會上逐步被孤立，不但邦交國減少，也從一個又一個國際組織中退出。在美中三公報中，《上海公報》和《建交公報》都提到了一個中國的原則，美國政府不是不提出異議就是認知到一個中國，從此以後，美國就以自己的一個中國原則來處理美中台關係。這時候的「一中原則」基本上對台灣的對外關係是非常不利的。

但是隨著兩岸關係逐步緩和，民間交流漸趨頻繁，一中原則有了巧妙的變化，其中最經典的當然就是九二共識了。在我方的解讀，九二共識是兩岸對一個中國的政治內涵存在各自表述的空間，所以我們就說這是「一中各表」，當然大陸並不認同這樣的解讀，不過雙方都有默契各說各話，也就是有了這個模糊的「一中原則」，兩岸簽署了ECFA、台灣也以觀察員的身分參與了世界衛生大會（WHA）、更曾應聯合國專門機構「國際民航組織」（ICAO）理事會主席的邀請，以特邀貴賓的身分參加ICAO第38屆大會，這是我國於1971年失去聯合國席位到2013年，首次獲得正式邀請參與ICAO的會議。因此，隨著時空環境的變化，一個兩岸各自表述的「一中原則」居然還扮演起讓台灣重返國際組織的功能。來到這個階段，「一中」到底是害台，還是愛台？其巧妙之處，就看是否操作得宜。

然而，自從小英政府2016年上台以來，全盤否認了九二共識這個無比好用的模糊論述，只要一聽到「一個中國」就大力反擊，結果失去了外交的迴旋空間，於是WHA和國際民航組織的會議，我們都被拒於門外，即使動員再多友我的國際人士替我們發聲，也都無濟於事，聯排上議程討論的空間都沒有。馬政府下台時，留下最好的資產就是，用創造性的模糊搭起了兩岸溝通的橋梁，尤其，國際關係一向是在理想主義和現實主義之間擺盪，現在的小英政府將台灣人對國際社會的期待，已經提升到無限制地追求理想主義，也就是不斷以大內宣將台灣意識無限上綱，結果也只換得美國空洞的支持，台灣花大錢買軍火，開大門迎萊豬，最終一位即將下台的國務卿信口開河，再將台灣進一步推到兩岸衝突的最前線。

日前《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）完成簽署，涵蓋包含大陸在內的15個國家，成為目前全球最大的自由貿易協定，遺憾的是，台灣並不在其中。也許經濟部評估這項協定對台灣的影響沒那麼大，但畢竟在一個亞太區域的經濟協定中，台灣被排除在外，當然也是一個挫敗。少了「一中原則」，兩岸少了模糊的緩衝空間，直接硬碰硬，結果可想而知。從現在的時空看來，「一中原則」究竟是害台，還是愛台？如果我們是從小英踏實外交的結果來看，答案應該很清楚了。