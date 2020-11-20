空軍飛行官蔣正志上校駕駛的一架F-16戰機失聯，這是20多年來，國軍損失的第9架F-16；而今年以來，國軍在演訓及執勤行動中殉職的官兵已達15人之多，令人難過。

10月底，陸委會前副主委趙建民根據八項指標指出，兩岸關係已經進入「準戰爭」狀態。這裡所說的，其實是傳統戰爭。而從解放軍少將喬良的著作來看，兩岸間的「超限戰」早已開打。

喬良所說的「超限戰」是指戰爭界線模糊、作戰方式趨於多樣化的「混合戰爭」，這種戰爭的目的不是占領國土，而且實現剝奪「國家主權」的要義。他講究的是「不戰而屈人之兵」，雖然武裝部隊的行動會受到限制，但也不排除直接參戰的可能。

美國川普政府口口聲聲要把台灣裝扮成一隻獅子不敢吞吃的「豪豬」，其實白宮和五角大廈的高官退職後，最重要的出路就是替五大軍火商當軍火掮客，賺取豐厚的佣金。他們最感興趣的事是製造危機感，叫台灣政府心甘情願的付出「天價」，購買美軍即將淘汰或已經淘汰的「堪用品」或「廢品」，幫美國打一場「代理人戰爭」。如果戰爭一時打不起來，也沒有關係，老美的高官還可以藉由各種軍事裝備的「延壽案」，賺到大筆的佣金。

從9月底中共宣布「海峽中線」不存在後，中共軍機就經常進入我方西南空域，我空軍不得不派遣空中兵力應對，又深怕「擦槍走火」，只能「循例實施廣播驅離」。久而久之，國軍裝備老舊的問題自然就曝露在世人面前。這難道不就是「超限戰」嗎？

我國參加《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的議題，也可以作如是觀。蔡英文在2016年總統就職典禮上宣布要帶領台灣加入RCEP。日前RCEP完成簽署，台灣因兩岸政治因素被排除在外。消息傳來，蔡英文仍用她一貫的文青式語言安慰國人：我們不能「把所有雞蛋都放在同個籃子裡」，我方正全面布局，籌畫「台美經濟繁榮夥伴對話」，並將努力爭取參加《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

問題是：蔡政府的對外關係一向是不計代價的「緊抱美國大腿」，川普上台後，美國已經退出CPTPP，20日登場的「台美經濟繁榮夥伴對話」仍然是「抱緊川普大腿」。拜登上台後，美國是否能重返CPTPP，仍在未定之天。蔡政府現在即使能夠「抱緊拜登大腿」，也不一定進得了CPTPP，蔡英文這種把台灣經濟發展的所有雞蛋都摟抱在自己懷裡的作法，叫什麼「全面部署」呢？又如何可能應付中共的「超限戰」？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）