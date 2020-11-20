由勞工運動團體主辦的「秋鬥」將在22日舉行。源自於勞工遊行的秋鬥，主要目的原是為了爭取勞工的權益。由於民進黨政府近來各種鴨霸、荒腔走板的施政作為，造成了強大的民怨，今年的秋鬥主題多元，集結了勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個團體，預計將有上萬人上街，號稱是秋鬥舉辦30年以來最大規模的遊行。

民進黨即將在40天後強行開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發豬農的恐慌和憤怒，因此中南部縣市也有不少豬農決定參加，不料竟傳出有警方「關切」意欲北上遊行的豬農。

警方詢問豬農是不是要上凱道，還查證其他同行的人及詳細的行程。警方不但打電話，甚至直接來到豬農家「巡邏」，這些都是過去沒有發生過的事。有些農戶因此就打消了北上的念頭，免得惹事生非。

甚至有豬農反映，在民進黨政府宣布開放萊豬後，公開發表了不少反對和批評的意見，沒想到之後竟收到環保稽查罰單，而且還不只一張。這樣的經驗已讓不少豬農聞之決定低調、收斂，畢竟誰都不想被政府找麻煩。

手握公權力的政府確實有很多辦法可以對付人民。在純樸的鄉間，警察的電話和拜訪或許就有威懾的作用，足以讓人民不敢走上街頭爭取權益；在新聞傳播界，停照、撤照，讓政府看不順眼的媒體無法繼續經營，則是另一種阻止人民發聲的手段。

美國自然文學作家瑞秋‧卡森曾著書《寂靜的春天》，形容使用強力殺蟲劑後，萬物不生，大地宛如死寂。威權的民進黨政府正無所不用其極地要讓台灣人瘖啞無聲。「寂靜的台灣」要出現了嗎？人民憤怒的聲音殺得死嗎？