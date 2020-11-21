最近的F-16失聯事件引發兩岸關注，大陸網路上傳播飛官駕機投奔大陸的謠言，這原本只是大陸民間涉台謠言的常見形式，《環球時報》總編輯胡錫進也在微博上確認並無此事，不料依然引起蔡政府的藉機炒作。蔡英文在臉書上將之上升到大陸資訊戰的高度，網軍側翼自然又是一番煞有其事。

從操作手法上看，蔡政府倒是具備了對內資訊戰的典型特徵，發動和配合都有規律可循，輿論也已多次爆料他們的類似操作手法。若論起台灣人受到誰的資訊戰荼毒最深，恐怕真輪不到大陸，民進黨的身影才是隨處可見，無論是國民黨還是一般大眾，都能找到自己的受害經歷。

其實看看那些謠言的內容，但凡有點常識的人都會覺得編得荒唐，思維還停留在50、60年前，然後就一笑了之。蔡政府自然也不會蠢到會認為有人真的會相信，拿這些素材來攻擊大陸，當然是有意為之，因為蔡政府嘗到了洗腦愚民的甜頭，知道什麼都不用做，只需要天天攻擊大陸，營造外部敵人，台灣人的支持就會源源不絕。

從政治鬥爭的角度來說，為了己方利益而不擇手段，通常都能得到其支持者的諒解，這原本也不稀奇，但這並不等於政治就完全不講仁義道德。最近大陸在對兩岸問題的表態就很有意思，上上下下從官方到智庫學者，多次提到「大陸方面會堅持以最大的誠意和耐心，去爭取實現和平統一的前景，做到仁至義盡」，這是全新的說法，透露出的政策意涵就是大陸現階段仍然致力於和平統一，而且盡一切可能，爭取台灣民心，當然潛台詞也是顯而易見，大陸不會做無原則無底線的「爛好人」，相反，仁至義盡之後就是「敬酒不吃吃罰酒」。

大陸的這番表態顯然並非說說而已，台灣輿論非常關注的ECFA續約一事，雖然大陸不會與蔡政府協商談判，但大陸也了解這一協議對兩岸互惠的重要性，所以也就任其繼續實施，並沒有想要採取中止措施。大陸在兩岸交流問題上非常務實，知道兩岸貿易往來是兩岸交流的基石，大陸從中受益，台灣的發展更是有賴於此，因此不會為了政治上的意識形態之爭，損害兩岸同胞的基本利益。

不僅如此，今年即便受疫情影響，兩岸民間交流依然是如火如荼，單看最近1周的兩岸交流項目即可感受到這種熱絡程度。第5屆兩岸青年和平發展論壇暨兩岸青年創新大聯盟2020年會於11月20日在北京舉行，第12屆海峽兩岸電視主持新人大賽台灣賽區決賽於11月18日在台北舉行，兩岸一家親台灣民情學術研討會11月16日在廣東梅州舉行，2020年海峽兩岸漢字節暨兩岸年度漢字評選11月15日在廈門啟動，第4屆黃公望兩岸文創設計大賽於11月15日在江蘇常熟啟動，上杭台中客家太極文化交流會透過網路直播，11月14日在兩地舉辦。

如此之多的兩岸交流活動包羅萬象，先不討論其具體成效如何，在現今嚴峻的兩岸交流形勢下，這些互動繼續舉辦的本身，就展現兩岸關係和平發展的韌性，仍然有相當多的台灣人渴望兩岸交流，這也就意味著兩岸依然處於交流做加法乃至做乘法的階段。換言之，真正想要為兩岸找出路的政治人物，都需要從這一現狀出發，為兩岸思考解方。至於那些挑撥兩岸感情的誅心之論，有識之士必須持續抵制、反擊，讓其退出歷史舞台。