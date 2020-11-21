中天新聞台換照案被NCC駁回後，反對該決策者有之，贊成者亦有之，無論如何，這是一個可以理性討論的議題，只要講得出道理，自當尊重。遺憾的是，若干論述已偏離事實，有釐清的必要。而最常見的謬誤便是衛星電視台是公共財、稀有資源。

例如前行政院發言人指新聞頻譜是全民公共財，故換照與新聞自由無關；自稱旅美教授者也說廣播頻道是公共財，其分配與使用必須符合公共利益，所以中天撤照是國安問題，無關言論自由。甚至某公視董事也說中天留下的52頻道是一個珍貴的公共資源，任何只要能夠製播高度公共性的電視新聞台都值得去競爭。

事實上，現在的衛星電視和有線電視頻道，其「上天下地」（即節目訊號收發與同軸纜線鋪設）的相關成本均由業者負擔，並未使用一般無線電視台的電波頻譜，而收視戶還得每月付費訂閱，怎會是公共財（public goods）？依照經濟學教科書的分類，這叫集團財貨（club goods，或譯為俱樂部財），只是具有公共性而已。

至於頻道位置則是人為的畫分，是有線電視系統業者針對頻道上架，在考量錢脈、人脈與政治妥協下的商業談判結果，與公共財亦無涉。有線電視系統業者在決定何台上頻或移頻後，再向NCC核備，如此而已。所以絕非NCC說了算，因此NCC主委公然幫公廣集團「拉票」，希望由其進駐52頻道之舉，就讓人困惑了。

這樣的錯誤，即便筆者素來敬仰，常引用其「新聞自由指數」為課堂教材的「無國界記者組織」也無法避免。該組織針對中天案發出的聲明稿提及「由於衛星廣播頻譜是有限資源，當政府發放頻譜執照時，會提出相關附帶要求…」，首先，在數位化之後，所謂廣播頻譜是稀有資源之說已漸難成立。先不說有線電視動輒數百個頻道，訂戶早就各取所需。衛星電視方面，除少數境外頻道仍以通訊衛星來中繼訊號外，多數的本土頻道其實已改用效率更高、成本更低的光纖等專線來後送訊號給系統業者，根本與頻譜無關，也沒有稀缺性，只是還掛上衛星電視台之名而已。此外，中天新聞台先前從NCC取得的叫衛星電視執照，並無頻譜執照一詞，亦有正名之必要。

就台灣當前的傳播產業發展來看，通常是民眾需求走在業者行動之前，業者行動走在政府規管之前，而政府規管又走在法條制定之前。進入數位時代之後，過往的類比時代思維已不適合，例如「公共利益」、「社會公器」、「黨政軍退出媒體」這些學說都有重新檢視的必要。畢竟不同的思維就會帶來不同的結果，這值得產官學民共同來思考。

（作者為文化大學新媒體與傳播研究中心主任）