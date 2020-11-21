「台美經濟繁榮夥伴對話」實體會議於台北時間20日晚間在美國華府召開，部分我國官員則以視訊在台北參與。會議聚焦在全球健康安全、供應鏈合作、5G乾淨網路、能源等議題，會中簽署合作「瞭解備忘錄」，為對話建立更深與更廣的合作奠基。

赴美參與會議的經濟部陳正祺次長會後表示，美國國務院次卿在會中讚揚台灣科技表現，要與台灣展開科技合作協定諮商。而這是在8月美國衛生部長訪台，就醫療抗疫合作簽署備忘錄後再次確定合作項目。我們可以樂觀期待，陸續應有更多合作項目，在簽署合作備忘錄後逐一展開。

然而，部分國人對台美對話產生了美麗的憧憬，認為這項對話是「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）或「自由貿易協定」（FTA）的前兆，在美方派出層級如此高的官員與會，且態度友善下，接著應該就是恢復TIFA會談，再來就該是台美FTA了。

這種美麗的期待非常自然，但並不務實。原因是美國在川普總統上台後，對透過FTA追求全球化的看法已和過去20年不同。這種只設定貿易規則，但不管貿易結果的世貿模式已被川普政府認定對美國不利。因此，美國政府將利用強大的議價能力，在美國具有競爭優勢的領域，強烈要求貿易對手開放市場，避免貿易利益偏向對手國；即使川普下台、拜登上台也無法脫離這種「川普主義」的約束。

事實上，香港《南華早報》報導，拜登已提出未來和美國簽署FTA的三個條件：一是要投資美國勞工，二是要確保勞工和環境保護主義者參與貿易協議諮商，三是不會藉懲罰性貿易激怒盟友。這使得和美國簽署FTA的難度提高許多，沒有相當發展程度和自信的國家大概都不會和美國輕啟諮商，我國弱勢產業都習慣受到保護，且不管藍綠政府都是選票至上，都很難滿足美方要求。故近期內要和美國簽署FTA，甚至有顯著進展的TIFA，應都屬於高難度。

更何況，台美真要談判起來，美國會要求一個接近百分之百涵蓋率的超高品質FTA，政府真的已準備好要接受農民和弱勢業者示威抗議的「洗禮」嗎？

因此，「台美經濟繁榮夥伴對話」可視為美方回饋我國開放瘦肉精牛豬的善意，也可視為美方要拉攏我方成為印太戰略夥伴的姿態，更可充分利用它來強化台美合作關係，但想要有美台FTA來將餅做得更大，則要靠更多其他的努力，以及不怕選票流失的魄力。大家都想搭上FTA班機快樂遨遊四海，但請問：「安全帶」扣緊了嗎？

（作者為華梵大學通識中心副教授）