政壇盛傳內閣明年初改組，行政院長蘇貞昌會因開放美萊豬及關中天風暴而下台。蘇貞昌面對媒體巧言令色地回應「人生的劇本怎麼寫沒辦法偷看」。蘇揆的確無法偷看人生劇本，但評斷他的歷史劇本已定案，那就是荼毒百姓、戕害新聞自由的劊子手！

蘇貞昌為辯護即將開放的瘦肉精美豬，使出律師好辯本色，想盡辦法洗白瘦肉精美豬的危害性與不正當性，更動用國家預算在雜誌進行荒謬的置入性宣傳，硬要帶風向聲稱加了萊克多巴胺可以增加收益又環保，被抓包後還死不認錯，完全無視食安。

蘇貞昌以一個市長大選慘敗之將，躍身登上閣揆寶座，不但戀棧權位更覬覦大位，箝制言論自由，關掉嚴格監督政府施政的中天新聞台，更是他保權位的殺手鐧。蘇雖撇清國家通訊傳播委員會（NCC）關中天與他無關，但從總統府5月外流的密件，就可知NCC關中天新聞台一切都按劇本走，而主導劇本者就是蘇貞昌。

蘇貞昌厚顏稱NCC是獨立機關，忘了他曾公開狂電NCC沒作為，逼走前主委詹婷怡。直到總統府密件5月外流後，社會大眾才恍然大悟，原來NCC主委陳耀祥被蘇訓話後，就乖乖聽話了，並依指示找來兩位偏綠的媒改學者，準備順理成章地關掉中天新聞台。

德國獨裁領袖希特勒擅長文宣，身邊第一宣傳大將戈培爾有句名言：「謊話說一千遍就可以成為真理，但前提是你必須先壓制所有反對的聲音。」嘴巴說人生劇本沒辦法偷看的蘇貞昌，關掉中天新聞台後就可以謊言成真，一步一步昧著良知寫自己的劇本。只是歷史審判也會如實地記下他不公不義的拙劣政績！