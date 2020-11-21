美國總統大選結果終於明朗，在這個新舊政府即將交接之際，突然傳出美國環保署長惠勒將於下個月訪台，希望推動兩國海洋保護合作。此舉不僅曝露了川普政府對拜登的不尊重，我方在野黨也認為這只是滿足蔡英文政府的大內宣，連《紐約時報》都認定惠勒台灣行根本是浪費公帑。

雖然總統府及外交部皆辯解這是台美友好關係的實證，也相信美國新政府將會在現有基礎上持續提升雙邊合作。對此，國人無不希望這不會是民進黨一廂情願的想法，因為在過去4年蔡政府已給了太多無法兌現的空頭支票。

基於同樣的理由與期盼，「台美經濟繁榮夥伴對話」剛落幕，雙方簽署一份備忘錄，作為推動高階官員對話的基礎，且雙方也有意強化兩國在全球供應鏈重組、全球健康安全、中資等投資審查、5G乾淨網路及科學與技術等合作。雖說這是為期5年的計畫，等於涵蓋拜登的整個任期，但新政府是否有相同意願仍未知，蔡政府切莫過於樂觀。

只要看看國人殷切期盼的台美TIFA或FTA的談判延宕至今，就可知道。蔡政府已主動開放含瘦肉精美豬進口，連國人健康都賠上了，仍無法說服美方坐上談判桌，已經嚴重失職。負責我國經貿談判的政務委員鄧振中只說「台美經濟繁榮夥伴對話」和台美TIFA是並行機制，卻說不出台美經貿談判何時才能恢復。

此外，APEC領袖會議也剛剛落幕，原先民進黨熱炒的總統親自出席視訊會議非但落空，連蔡政府寄望能積極加入CPTPP以降低RCEP衝擊台灣經濟的期待也恐化為幻影，因為大陸國家主席習近平已表明將積極爭取參與的意願。明年CPTPP的輪值主席、日本首相菅義偉也表示歡迎英國及中國大陸參與明年開始的第二回合談判，如果中國大陸捷足先登，那麼台灣又該何去何從？屆時蔡政府又要以什麼藉口卸責呢？還是他們心中早有答案，只是不願意向人民說清楚！

RCEP證明蔡英文的「新南向」政策已徹底失敗，台灣今年對大陸市場的依賴度卻屢創新高，這才是民進黨不敢公諸於世的真相。面對兩大經濟整合協議的夾擊，台灣已沒有太多時間可空轉。美國對台灣的生存固然是關鍵，我們卻不能將之視為全部及唯一。更重要的是，拜登上任後的美中競爭走向，勢必會牽動美國介入台海事務的強度，蔡政府不能再以仇中心態回應，更不該用自我設限的政治立場，拒絕兩岸對話的任何機會。

蔡政府及國人應務實面對世局，各國將中共視為最重要競爭對手或是威脅，但從未排斥對話與接觸，他們會持續力挺民主台灣，但也不願挑戰中共的一中底線，因此倘若兩岸僵局持續下去，台灣很難有實質的外交突破。

作為國際秩序破壞者的川普即將下台，有類似傾向的民進黨也該清醒。拜登會全力捍衛台灣安全，但也一定會為兩岸關係畫上紅線，蔡政府該認真且務實地面對新挑戰，不要再操弄「虛榮外交」了。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）