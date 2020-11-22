這幾句話，真是如雷貫耳，開啟了官兵終生為三民主義犧牲奮鬥的抱負，而以「鐵肩擔主義」一份子自居。

其次，主任更要求在場師生，要做一個堅強的戰士，必須先瞭解環境。主任說：「宇宙是一個大戰場，人類在戰場中做主角，在戰場中生活，在戰場中發展；好山脈，好河流都是戰場的佈景，好身手，好學問，都是戰爭的技術；一切計劃，都是戰爭的劇本，人類要想做戰爭中的主人，就要做一個堅強的戰士。」

戰鬥才能做勝利的事

接著又說：「要做一個堅強的戰士，必須要一切的思想、生活、精神、技術都必須與戰爭相配合，成為戰鬥的思想，戰鬥的生活，戰鬥的紀律，戰鬥的精神，才能適應戰爭，把握戰爭，推動戰爭。」

又說：「今天以戰場為出路，以戰爭為前提，惟戰鬥才能做勝利的事，惟戰爭才能做勝利的人。」

這一番講話，無形中又一次激發在場師生的戰志，又一次的做了全副精神武裝。

歷史使命與工作責任是奮鬥的指標

做一個堅強的戰士，首先應當知道你的歷史使命是什麼？你的工作責任在那裡。

主任曾具體的指出：「不要忘記，祖宗的遺產，交在你們身上；黨國的命運，握在你們手上；先烈的眼睛釘在你們頭上；你們必須把黨國的責任，擔負起來，而且不要忘記，痛苦的民眾，要你們去拯救；淪陷的山河，要你們去恢復；廣大的土地，無盡的寶藏，要你們去保障；幸福的國家，光榮的歷史，要你們去建設，去創造。」

講到此處，主任便大聲呼喚：「這是歷史的使命啊！」在這一莊嚴的召示下，在場師生無不動容。

談到工作責任，主任則另有一番新解。他認為在「無名」「無我」「下層」中才能真正找到自己的工作責任。他曾訓示學生「無名為大，爭責任不爭權威；無我為大，爭道義不爭利害；下層為大，爭貢獻不爭階級。」他懇切的說：「我們要爭的是做大事，而不是做大官」，「責任重於權利，什麼都可讓人，責任不可讓人」，這是何等光明磊落的訓示，自然，「無欲則剛」，而所向無敵了。

主任曾勉勵師生「做一個今日的戰士，永遠要抓住現實，站穩腳跟，與天爭，與物爭，與艱苦爭，與錯誤爭，與強權暴力爭，以熱力推動時代，以心火點燃文明，這樣才能做勝利的事，做勝利的人。」

聞者莫不刻骨銘心，永誌不忘。

做人要講人格 重道義

一般人都知道，主任為人講人格，重道義，不矜功，不伐能，謙以自牧，故部屬無不敬之愛之。但就一些學生的角度來看，主任的處世待人，確乎是嚴以律己，厚以待人，風骨嶙峋而仁心內向，他對於「人格」及「道義」兩字有其非常深刻的解釋。

主任說：「人格重於生命，什麼都可犧牲，人格不可犧牲，渴不飲盜泉之水，熱不憩惡木之蔭。」這就是「有所為」與「有所不為」之分野之所在。

對於道義兩字，主任曾經對學生們說過：「做人要有一種道義精神，所謂道義精神，就是不貪名利，不圖享受，淡泊明志，寧靜致遠；摩頂放踵，冒險犯難，捨己救人，捨身衛道；不背叛國家，不出賣夥伴，患難相扶，生死與共。」

「做人要沒有隱瞞，沒有污點，像日月一樣的光明」，以這種「道義精神」，要求到一個堅強的戰士身上，可謂既高明且又合中庸之道，非但不苛，反覺至當，尤以戰場中為然。

前方生活士兵化 後方生活平民化

主任一生廉介，日常生活，除一襲軍衣之外，從來不治生產；行軍駐防，也多選廟宇、祠堂，以免擾民，為眾人皆知之事，平生尤不喜歡自我宣傳，從不招待記者，當十五期學生畢業時，請求發一張照片，印在同學錄上，也遭婉拒；直到今天，在同學錄上還沒有一張主任的照片。其律己甚嚴，在簡樸、規律，乃至苦修方面，無不力求臻於至境，不能不令人望而起敬。七分校地處西北，生產比較落後，經濟發展自然不能與沿海或內地各省相比，生活條件本來就差，主任教誨我們曾說：「一個革命軍人，應戰勝敵人，並應戰勝自然。」他曾這樣的說：「今日的英雄，是從群眾生長出來的，並非由天上掉下來的，所以要做到前方生活士兵化，後方生活平民化。」「要以身作則，實行新生活規條。」「日行百餘里，背負三十斤，一切自己來。」「燒餅、油條、高粱麵、小米稀飯，是上等的伙食，粗布衣，麻草鞋，是我們上等的衣冠，茅屋土坑、窯洞硬板，是我們美麗的住室。」（見主任講詞「今日的戰士」。）

七分校就在這種環境與這種教誨與陶鑄之下，教育出來了成千成萬，為國家民族犧牲奮鬥的青年戰士。就我親身體認，七分校學生，因補助副食，曾利用假期，走上終南山麓砍柴，曾利用空暇，整修窯洞，除濕土坑，以實踐「戰勝飢餓，戰勝寒冷，戰勝自然。」我們到今天還可以發現七分校畢業的同學，服務於任何單位，其吃苦精神，總是不落人後，都是由於胡主任的這種教誨所陶鑄鍛鍊而成的。

無限感思

主任胡公，是良將、是國士，是教育家，就一個學生的角度來思念胡公，真是既哀思又感恩，此次胡公百年冥誕徵文，我起筆較遲（不在國內），匆匆應命而又思靈萬千，且不知從何下筆，但既執筆，又處乎今日之環境，真是感慨萬千。但望胡公在天之靈仍能如生前之追隨領袖蔣公總統，蔭庇當前之國家民族父老同胞，度過艱危臻於太平。是所至臻。今胡公之正氣已與天地之正氣合一。而惟「與天地合其德；與日月合其明；與四時合其序；與鬼神合其吉凶」是祝。

作者係七分校十五期畢業，從事政戰工作多年。劉殿富（民國八十五年撰）（全文完）