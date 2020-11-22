「事有必至，理有固然」。2020年因為新冠疫情及其紓困措施，債台高築的美國財政，將很難再有舉債的空間。在全美各州陸續進入冬季流感的雙重侵襲之下，總統當選人拜登無法和川普政府開展交接程序，因而面對三個「迫切危機」: 疫情控制與疫苗調配、新的經濟振興方案、以及參眾兩院的對峙形勢，因為兩黨都只能維持脆弱的過半數席次，政治的衝突，一觸即發。

首先，在新冠疫情與流感的夾擊之下，蠟燭兩頭燒。全美各州的醫療照護需求，又再度超過負載能量，新疫苗的陸續問世，有助於舒緩民眾的恐懼不安情緒，卻無助於近期激增確診人數的降溫。有鑒於此，一旦無法有效控制疫情的持續擴散，則對於目前仍處於大選後動盪期的政治局勢，無異增加經濟復甦的不確定性。由於兩者都不利於現況的突破，無論是醫療支出的增加，經濟活動的限制，都降低了拜登就任總統後的政策施展彈性。

其次，「無法節流，很難開源」，是拜登就任總統後面對的最大困境。拜登在7月底前就提出總金額3.4兆美元的三大計畫，包括：希望重新加入巴黎氣候協定，十年為期的減緩氣候變遷計畫（2兆元）；強調病患保護和貧窮人士也付得起，所謂的歐巴馬健保（The Patient Protection and Affordable Care Act），還有照顧今年因為疫情受害族群、7,750億元的照護經濟計畫；以及重要競選口號 「重建美好未來」（Build Back Better）的7,000億元。扣除掉未來長期的2兆元減緩氣候變遷計畫之外，另外1.4兆美元的支出，也有「錢從哪裡來」之感嘆。

對於要課徵什麼稅，民主黨黨內初選時，被桑德斯與華倫兩位參議員屢次提出的「超級富豪稅」，被川普總統形容為「社會主義國家」之具體表徵，一旦被採行，更會彰顯民主黨激進左派的地位，所以應該不會被新任總統拜登採納。就其他的課稅對象和稅率而言，從高科技產業的數位稅，到企業將工作移回的懲罰性稅賦，乃至於提高年收入40萬美元以上者的稅率，選舉的政見在選後的落實，有其政治上的限制。

加稅，又要不負支持自己的群眾之所望，最好的方式，莫過於針對敵對政黨選民開徵新稅，或是提高稅率。此次總統大選之前，頁岩油氣儲藏層運用「水力裂解法」（hydraulic fracturing）的煉油技術，不但在全美多個州創造出眾多的就業機會，使得美國不再需要中東的石油，甚至還能出口頁岩油氣。民主黨要發展再生能源的既定政策主張，無異會重創煤礦業、石化與天然氣產業、尤其是過去十年方興未艾的頁岩油產業，這些業者及其所創造出來的工作，將是最直接的受害者。新任的拜登政府有必要提出更為可行的階段性能源政策措施，一方面，要能解決現有產業的困境與轉型，另一方面，最重大的挑戰莫過於，再生能源緩不濟急，要如何在2022年11月的期中選舉，做出政績，拜登政府還需要各州政府和能源業者的配合。

最後，兩黨在參眾兩院所維持脆弱過半數席次的政治形勢，已經在總統當選人拜登就任前，埋下一顆深層的重磅炸彈。對於明年1月20日就任的拜登來說，民主黨內的同志和共和黨人，迄今都不認為他會在4年後競選連任。如果這個前提沒有疑義，則2022年的期中選舉不論成敗，都將造成他在施政上的跛腳。

「令不出白宮」的形勢未必會發生，因為他可以用行政命令治國，更何況還能稍微仰仗眾議院脆弱的過半數席次。但民主黨在眾議院的脆弱多數，不但將影響到他在今時今日，晉用民主黨籍的現任眾議員入閣，進行施政上的「無縫接軌」，也會因為高齡80歲的裴洛西希望續任眾議院議長，黨內世代交替呼聲的同時，也可能伴隨著「資本主義是問題，社會主義是解藥」，向左走的意識型態趨勢。而一旦不能在明年上半年內，拿出一張有分量的成續單，這些屆時都可能引爆「黨內互打」，以及接班梯隊的大亂鬥。

這次的美國總統大選，民主黨參選人拜登在投票日結束後，逆轉勝的結果，所造成的政治爭議，如今雖然大局底定，但後續的政治效應仍在持續發酵當中。考量到美國聯邦政府寅支卯糧，拜登就任後勢必就現況調整施政的優先順序。值得期待的是，國際政壇上的關稅戰火可能稍減，但可以預見的則是，再生能源和傳統能源產業有你無我的「零和」殊死戰，無可避免會影響新任總統施政方針在政策層面上的落實，以及形塑未來兩年的政黨競爭態勢，這一切仍有待明年1月20日新總統就任後，才能更加明朗化。