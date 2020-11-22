NCC開鍘中天電視後，陸委會緊接著「善意提醒」大陸駐台記者在台製播節目恐觸法，警告意味十足。與此同時，國台辦發言人證實「台獨分子清單」確有此事，大陸涉台媒體持續圍繞清單議題展開「文攻」。外界原以為兩岸關係或隨著川普下台而迎來「喘息期」，現在看來純屬一廂情願。

很明顯，蔡政府打擊中天的政治考量，絕非僅僅防止「韓流」再起，最重要的是讓台灣內部所有反對台獨、支持兩岸和平、正面看待大陸發展的聲音逐步消失。同理，蔡政府敲打駐台陸媒，也是為了嚴防大陸利用台灣內部不滿民進黨的聲音，反過來發動對台「資訊戰」，表面上以800萬選票為後盾，看似信心十足，心底對大陸影響力卻如驚弓之鳥，十分畏懼。

一言以蔽之，民進黨口中的「反滲透」，就是削弱大陸對台影響力的整肅行動。兩岸交流是相互影響的過程，新聞媒體交流更是如此，正是有不同觀點的交鋒、交融，雙方才能求同存異、相互理解。這個道理放之四海皆準，偏偏民進黨死守冷戰思維，以「維護自由」之名行輿論鉗制之實。

民進黨牢牢掌握行政、立法權，對司法、檢警、國安單位具實質影響力，更透過外圍團體操控媒體，但幾乎所有決策「心中有權力，眼中無人民」，違法濫權、搶奪民財成為慣常，民怨四起。民進黨看似一黨獨大、唯我獨尊，實則強弩之末、敗象已露。蘇內閣處理萊豬爭議一錯再錯，綠營縣市首長頻頻出包，派系分贓卡位日益瘋狂，NCC審判中天「7:0」的驚人比數背後，綠營幕僚圈都自覺「很有2018年大敗前夕的感覺」。

面對台灣政治氣候的改變，北京應該如何解讀？如何因應？可以從大陸官方最愛引用的「大氣候」與「小氣候」出發，理性思考兩岸關係的百年大計與權宜之方。就兩岸關係而言，「大氣候」指的是中美關係的結構因素，「小氣候」指的是台灣內部政治的變化。

近30年美方採取對陸接觸政策，中美合作總體上大於競爭，「大氣候」有利於兩岸穩定與交流合作。但大陸崛起、中美實力關係質變，美方檢討對陸政策，競爭大於合作已經變為跨黨派共識，「大氣候」變遷下兩岸自然出現摩擦和動盪。不過，大陸克服各種風險維持發展勢頭，美國又因疫情、內部撕裂而難以應付外部挑戰，北京因而對「大氣候」充滿信心，遂重申「戰略機遇期」以及「推進兩岸關係和平發展」不變。

大陸辦好自己的事情，完全可以維持有利於大陸的兩岸「大氣候」，讓兩岸經濟更加融合、台灣更離不開大陸，為今後兩岸解決政治分歧奠定基礎。至於台灣政治「小氣候」變化規律，大陸應予以充分的尊重。大陸需了解，台灣民意如流水，半年前的民進黨還是趾高氣昂，此刻卻亂開戰線、腹背受敵。

2008年馬蕭配大勝、2012年馬吳配連任時，就有人感歎民進黨「再也翻不了身」，今年蔡賴配席捲817萬票時，更是充滿民進黨「萬年執政」的議論。事實證明，台灣有自己的政治競爭機制和民意消長規律，斷言綠營「長期獨霸」並不客觀。

既然如此，北京流傳的「和平統一無望論」可以休矣。大陸對台政策應該超然於台灣「小氣候」，不應被週期式藍綠消長所迷惑，用一些莽撞的政治操作，把台灣主流民意推向對立面。固然，民進黨塑造出了反中民粹，但這僅是表層的情緒宣洩，實質上包裹著台灣民眾長期對大陸形成的疑慮和誤解。希望兩岸和平發展、水到渠成地解決兩岸政治問題，仍然是2300萬台灣民眾的「深層民意」。

以陸方發起「台獨頑固分子清單」為例，大陸學者時殷弘直言「文攻起不到促統作用」，許多台灣學者也認為此舉反讓深陷下台危機的蘇貞昌脫困，加大了蔡總統重建兩岸溝通與互信的難度。同理，國軍F16失聯議題，也被大陸網民「自嗨式」炒作為「投誠」，大陸官方卻對這種不實信息睜一隻眼閉一隻眼，反而給民進黨視為陸方破壞兩岸關係的證據。

台灣「小氣候」已經逐漸不利於民進黨、不利於台獨，大陸此時應順著台灣民意，堅持「十四五規畫」中促進兩岸和平發展、融合發展的目標，靜待台灣人民把那些不適任的民粹政客趕走。