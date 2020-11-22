大陸國家主席習近平在出席亞太經合會（APEC）時表示，將積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），宣示意義強烈。

《跨太平洋夥伴全面進步協定》成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、祕魯、新加坡和越南。擁有11個國家、涵蓋超過5億人口，占全球貿易的13.5%。CPTPP前身是《跨太平洋夥伴協定》（TPP），在美國川普總統於2017年1月23日宣布退出後，日本接手積極推動，並將TPP改名為CPTPP，於2018年12月成立。美國退出後的CPTPP，自由化標準略低於TPP，但依然是全球最先進的多邊貿易協定，其條款涵蓋資訊自由與電子貿易、國有企業競爭規範、智慧財產權保護、勞動標準、環境標準等，要符合這個協定的標準，會員在很多方面都需要進行大刀闊斧的經濟和社會改革。

李克強總理和其他財經官員，一直有意加入CPTPP，當時有不少分析說，這可能只是北京的外交辭令，因為要加入CPTPP，大陸就必須進行進一步的經濟改革。此次習近平的說法，顯示大陸確實有意參與國際分工，以融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈。大陸若真能加入，將為自己和會員國帶來重大經濟利益，不過，大陸需要先在經濟和政治體制上推動改革，才能符合標準。

曾是TPP主導國的美國，在川普敗選之後，下一屆拜登政府是否會藉回歸TPP，或者是更新版的CPTPP？目前仍是一個有爭議的問題，美國民意傾向反對經濟全球化，拜登競選時也說，他不會重返TPP。另外，在TPP轉變為CPTPP的時候，一些條款被取消了，美國是否願加入新版的CPTPP仍有待觀察。