蔡英文政府「大內宣」重點在台美經濟對話簽署備忘錄、美國環保署長即將率團來訪等，儼然開放萊豬有收穫、台美關係更上一層樓，但實情恐非如此。

台美經濟繁榮夥伴對話日前在華府舉行，雙方並簽署5年效期的合作瞭解備忘錄、半導體領域戰略合作為優先項目，以及將展開「科學及技術協定」的談判等；雙方也確認「印太地區」應是之後討論的區域焦點之一，並在對話項下成立數個工作小組，討論目前及未來的經濟合作議題。

看起來琳琅滿目、收穫豐碩，但實質收穫接近零，原因非常簡單：一來所謂的合作瞭解備忘錄，其實根本不具備任何約束力，隨時可「掠在一旁」不理會、不執行；二來，美國政權馬上要交接，現在台灣對口的所有官員全部都要走人。拜登政府的官員是否要為川普政府的「備忘錄」埋單，還待觀察。

更何況，經貿關係要明文化、深化，靠的是貿易談判與談判後簽下的約，而不是只靠「對話」即可為之；這次台美對話是由國務院次卿柯拉克和經濟部次長陳正祺舉行會議，看不到真正負責貿易事務的美國貿易代表署的影子，坦白說，很難寄望這對話與備忘錄有多大的實質意義。

情況雷同的是美國環保署長即將來訪一事，一位一個多月後就要卸任的美國官員來訪，到底代表多大的意義？台灣又能從其來訪得到什麼？都是問題。

蔡政府對川普示好而主動開放萊豬，原本民間反對聲浪已高，在川普敗選後更被質疑不智，加上行政院拿冠軍牛肉麵用萊牛來「救援萊豬」，卻引發更大反彈，現在想用台美對話、美高官訪台來沖淡負面聲音，不過，民眾不要受騙，因為這些除了給蔡政府「大內宣」用之外，對台灣並無實質益處與意義。