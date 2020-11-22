川普總統困獸猶鬥，拒絕認輸移交政權，對美國國家安全與國際形象都造成不利影響。在此氛圍之下，《紐約時報》披露美國環保署長惠勒無視交接工作，將於12月5日率團訪問台灣。考量台美關係長期利益，惠勒為煤礦業遊說的背景，我們不歡迎惠勒來訪。

總統當選人拜登多次公開批評川普頑強抗爭，阻止政權轉移，紐時這篇報導的重點，就在凸顯川普政府官員在關鍵時刻紛紛走訪各國，尤其針對惠勒，「浪費將近30萬美元公帑，進行沒有意義的畢業之旅」，通篇報導極為負面，《華盛頓郵報》等也跟進，間接傷害台灣國際形象。選前美國媒體就大幅報導台灣倒向川普，選後台灣仍繼續配合川普政府演出，拜登團隊了然於心，台灣與未來美國政府的關係已蒙上陰影。

高層官員互訪是台美關係重要指標之一，《台灣旅行法》於2018年3月經川普簽署生效後更確立了法律基礎，也是台美關係進步的表徵。但川普政府一直到今年下半年，選情低迷後才開始落實，選前有衛生部長阿札爾及國務院次卿柯拉克的訪問，惠勒則是下台前的臨去秋波。除了台灣外，惠勒還計劃訪問中美洲國家，但安排匆促，而民進黨仍高調歡迎，並刻意彰顯是美台關係友好的象徵。

就政策面而言，川普政府最大的敗筆之一就是退出《巴黎氣候協定》，拜登政府上任後勢必大幅修改美國的環保政策。拜登在競選期間已明白宣示，將在「氣候變遷」等議題與大陸合作，而台灣卻選擇與即將下台的環保署長討論環保政策及合作事項，實在予人時空錯亂之感。

難道來台遊說煤礦

再探討惠勒個人的背景，在出任環保署副署長、署長前，他主要工作在替煤業大亨莫瑞從事遊說，他強烈反對歐巴馬政府的環保政策，反對《巴黎協定》，反對限制溫室氣體排放量，與國際環保、能源趨勢背道而馳。民進黨經常抗議被排除在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際環保機制之外，惠勒的訪問某種程度卻說明雙方理念一致，無視二氧化碳排放量增加、空氣污染惡化，鼓勵火力發電。

阿札爾訪台之後，蔡英文宣布明年元月1日全面開放美豬、美牛進口，惠勒來訪會不會推銷「煤炭」，是民進黨必須回答的問題。

川普政府擅打「台灣牌」，選後動作仍然不斷，國務卿蓬佩奧發表「台灣從來不是中國一部分」、台美經濟繁榮夥伴對話、到惠勒的訪問，許多綠營人士天真以為，川普在替未來台美關係定調，拜登將會遵行。如外交部長吳釗燮表示，經濟繁榮夥伴對話是一個制度化、政府對政府的機制，預計將每年召開，不會因為政黨輪替而有所影響， 顯然也是他個人一廂情願、過度樂觀的看法。

雖然美國外交政策有持續性，加強與台灣關係是美國兩黨共識，拜登也公開宣示將深化對台關係，但美國對台政策沒有所謂的「川規拜隨」。民進黨押寶川普，甚至到現在還有人認為川普還有一線機會，勢必影響台灣與拜登政府的關係。最重要的是，拜登與川普的基本理念及政策面必然有所區隔，除了大家關注的台美安全與外交關係，也不能忽略環保與能源政策。惠勒訪問台灣會傳達給拜登團隊何種訊息？是否會壓縮未來台美環保合作空間？民進黨政府根本拒絕思考更深層的問題。

拜登政府會怎麼想

全力加強台美關係可說是台灣內部最大共識，歡迎提升雙方訪問、交流層次，但到目前為止，都是川普政府在「美國優先」原則下，單向、片面操作，台灣全面配合演出。川普已經敗選，處於看守政府時期，台灣當務之急應在於加強與拜登團隊溝通，掌握美國未來政策，現在卻是專注與即將卸任官員打交道，而惠勒的背景與環保理念與民主黨南轅北轍，再加上美國媒體的負面報導，他的到訪實在看不出任何正面意義。

外交部長吳釗燮表示，美國高層政府官員來台灣，是象徵台美之間友好關係，接下來若還有閣員來訪，代表台灣與美國的關係緊密，國人應該會感到振奮。只是大家實在無法分享吳釗燮的振奮，更不知拜登會如何看待？