打了6個禮拜的高加索戰爭，在俄國強力介入下，於11月9日停火。亞美尼亞人（基督教）保住了在亞塞拜然（回教）內部的飛地納卡，也保住了最大的城市史特潘納克爾特，但1990年代初占領納卡周邊的亞塞拜然土地，則必須交還。亞美尼亞人含淚搬家，亞塞拜然人則欣喜若狂。

納卡一向就是高加索的火藥庫。蘇聯瓦解時納卡曾想順勢獨立，雖然沒有成功，但仍占領了一些周邊的亞塞拜然土地，讓它可以與亞美尼亞相連。1994年雙方雖然形式上停火，但零星衝突卻從未曾止歇。

9月分兩國又爆發衝突，但這次衝突卻陡然升高，與過去完全不同。主要原因是土耳其給予亞塞拜然的強力支持，讓亞塞拜然覺得有機會放手一搏。土耳其總統艾爾多安初上台時，也曾想與亞美尼亞改善關係，但一連串的睦鄰政策都沒有成功，才又於去年回頭鞏固與亞塞拜然的關係。

土耳其與亞塞拜然同文同種，艾爾多安甚至說兩國是一個民族兩個國家。但更重要的是，亞塞拜然是裏海油田到土耳其杰漢港出海的能源走廊，地緣位置讓土耳其必須抓住亞塞拜然。何況亞塞拜然國營石油公司還是土耳其的最大投資者，土耳其經濟正處低迷，對此更為需要。艾爾多安也希望藉此增加自己在高加索的影響力，讓他在敘利亞與利比亞與俄國交涉時，可以有更多的槓桿。

9月高加索衝突爆發後，艾爾多安不像一般大國一樣呼籲雙方克制，而是表示力挺亞塞拜然到底。土耳其提供的無人機，改變了戰場的態勢，完全摧毀亞美尼亞的壕溝戰與傳統的防衛戰術。

但是土耳其也不可能坐視高加索衝突把自己拖下去，造成死傷增加甚至觸碰了俄國的紅線。高加索戰爭有兩條紅線，一是亞塞拜然不能占領納卡最大的城市史特潘納克爾特，一是不能切斷納卡與亞美尼亞的聯絡走廊。一旦紅線被觸，俄國只能啟動與亞美尼亞的防衛協定，最後讓俄、土正面交鋒，這是誰也不願意見到的結果。所以土耳其在高加索戰事上謹慎操控。從敘利亞到利比亞到黑海再到高加索，土耳其對維持和俄國這種既是朋友又是敵人的微妙關係已經非常純熟。

亞塞拜然總統阿里耶夫也知道把握戰爭的分寸。阿里耶夫自己在莫斯科唸的國際關係，他的父親在前蘇聯時代更是KGB高官，在莫斯科住了幾十年，普丁與他們一家都交好。俄國在高加索是兩面布局，既與亞美尼亞有軍事同盟，又賣武器給亞塞拜然，所以9月戰爭初起，俄國按兵不動。直到亞塞拜然靠土耳其提供的無人機在戰場上一路擊潰亞美尼亞，亞美尼亞求助美國無門，轉而求助莫斯科之後，俄國才強力出手，要雙方停戰。值得注意的是，俄國強勢介入，完全排除了土耳其。11月9日停火協議簽字，10日2000名俄國維和部隊就派進了亞美尼亞。俄國鞏固了對高加索的控制，土耳其助亞塞拜然奪回失地，重新控制了亞塞拜然與伊朗的邊界，雙方各有所獲。

亞美尼亞成唯一輸家。亞美尼亞一度想引進美國勢力平衡俄國，結果卻在戰後讓俄國加強了對亞美尼亞的控制。亞美尼亞總理也面臨最大的政治危機。至於現在對中東極有興趣的法國，想參一腳要求由國際監督停火，應該是沒人會理睬的。（作者為東吳大學政治系教授）