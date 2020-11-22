蚍蜉撼大樹，說的是不自量力。蚍蜉，大螞蟻，如今對岸的確有隻「大螞蟻」正挑戰、撼動大陸金融界，帶來巨大衝擊力，指的就是「螞蟻金服」。馬雲創設的螞蟻金服原計畫5日在滬港上市，但突然喊卡，馬雲及螞蟻董座井賢棟都被「監管約談」，震撼各界。

這裡倒不是說馬雲自不量力，相反，馬雲在中國創造的電商奇蹟，無人出其右。今年天貓雙11全球狂歡季，從1日凌晨到11日，成交額達人民幣3723億，相當台幣1.6兆。開賣10分鐘，單小米手機就賣了10億人民幣。馬雲創造的商業模式及帶動的消費力，連北京都要感謝他對經濟的貢獻。

如果不出事，按螞蟻金服IPO規模，籌資近350億美元，已躍居全球IPO第一名。而滬港兩地認購潮更可怕，單是A股認購金額就達19.1兆人民幣，相當全球第6大經濟體英國去年的GDP總值。

但馬雲之所以成為馬雲，就在於他勇於創新，敢於挑戰，不按牌理出牌。外界常將螞蟻高管被約談歸諸上月24日外灘「中國金融四十人論壇峰會」上的那場演講。

馬雲在演講中嗆辣地流彈四射。「中國金融沒有系統性風險，因為根本沒有系統」、「創新一定要付出代價，不能用昨天的辦法來管未來」、「必須改掉金融的當鋪思想」，不僅打臉習近平「成功不必在我」，且打臉在座的王岐山，「我們要建設金融健康系統，不是擔憂金融系統風險。」整場演講不少人為馬雲捏把冷汗。

果不其然，外界揣測繼「被退休」後，馬雲將迎來痛擊。就在上市前夕，大陸央行、金銀監會、證監會等4大部門連手「監管約談」，高調宣布暫停上市。螞蟻除了一個個退錢，別無他法。

西媒如《華爾街日報》等都咬定得罪習近平，是逼使北京不得不「踩螞蟻」的主因。但問題顯然沒那麼簡單。

馬雲早在2003年創設「支付寶」開始玩金融，一路下來，從餘額寶、網銀、芝麻信用，到今天的「花唄」、「借唄」，活脫脫一部中國金融發展史。但就因為太超前，至今網銀、小額信貸、微支付等相關金融法規都尚未完整建立，不怕才怪。但這究竟要怪誰？馬雲走太快，還是政府慢郎中？

不過，讓金融高管及專家更擔心的是，螞蟻哪天可能大到管不了，出了事救不了。據統計，螞蟻從創立至今，用不到200億人民幣的本金，發放了超過2兆人民幣的貸款，槓桿率逾百倍，且放貸利率比銀行高4、5倍，一旦哪個環節出錯，都可能引發系統性風險，甚至動搖國本。

面對全球兩次金融危機，大陸金融監管嚴峻可以理解。不過換個角度看，不正因為如此，才能避免金融風暴，這麼做不也更需要巨大的勇氣。