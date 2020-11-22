全球最大規模自貿協定RCEP的簽署，毋庸諱言，讓台灣朝野陷入了空前焦慮之中。台灣與RCEP成員的貿易占台灣貿易總量的59%，投資額則占台灣對外投資的65%，今後RCEP15個成員之間可以彼此享受貿易的優惠與投資的便利，台灣卻不得其門而入，可以想見，台灣的出口競爭力必然降低，外資對投資台灣的興趣必然減少，台灣本土產業的外移必然加速，當然，近一步也就必然衝擊到就業、GDP與所得。更讓人焦慮的是，台灣執政當局面對此一形勢顯然束手無策，這也讓台灣人民普遍感到無奈，與對前景的悲觀。

回顧歷史，台灣經濟發展曾經有過兩段輝煌的黃金歲月。第一段，肇因於1872年發生的牡丹社事件，清廷派欽差大臣沈葆楨來台處理中日外交事件後，上疏力陳台灣之重要（當時西方帝國主義已兵臨城下），並展開軍備建設，力阻日本對台之覬覦。未久，1885年清政府決定台灣建省，並派劉銘傳為巡撫。劉在台6年，大力推動各種現代化建設，使台灣成為了當時全中國最進步的一省。總的來說，從1872年沈葆楨治台開始經劉銘傳及其後幾任巡撫，一直到1895年甲午戰敗台灣被割讓之前的23年，是台灣史上第一個黃金時代。

日本殖民台灣51年，前期靠鎮壓，後期靠皇民化，台灣人民並無尊嚴可言，基建、農業還可以，但大量森林資源輸往了日本；二戰後期，青壯年被徵調充軍，還有慰安婦，農工建設亦遭戰火破壞，幸虧盟軍主帥麥克阿瑟決定跳島戰術逃過一劫。

1945年台灣光復，回歸中國，1949年國府遷台，從廢墟篳路藍縷中建設，一直到1988年蔣經國去世的30年，所謂的兩蔣時代是台灣史上的第二個黃金世代。經濟增長快速，所得分配平均，治安良好，社會和諧，充滿了正能量與積極性，被譽為經濟發展奇蹟及亞洲四小龍之首。揆其原因，除百姓素質優良勤樸外，另有3個關鍵：第一，中國大陸誤入歧途，尚未崛起，對台灣未構成競爭壓力；第二，來自美國的軍、經援助；第三，集中了一批來自全中國的人才菁英，在各行各業中做出貢獻。可以看到這些因素都在變化之中，甚至已不復存在，因此台灣之所以今不如昔，運勢下行，也是邏輯的必然。

台灣的未來怎麼看，還能有一個黃金世代嗎？不排除這種可能性。海峽兩岸如能從融合逐漸邁向統一，那麼：一、台灣財政將可回歸正常，節省大量外交及軍事資源轉用於經濟、社會建設；二、在中美兩強的世紀大博奕下，台灣處於中國面對太平洋的戰略要衝，必將全力建設；三、也因此，台灣將吸引來自大陸及海外的大量資金與人才的流入；四、更重要的是，未來幾十年或更久，台灣背靠中國大陸，無論GDP、工業、基建、科技、太空等幾乎每一個領域，大陸的發展均將位居世界前沿甚至第一，這是台灣可以獨享的勢頭紅利。

歷史，正在給台灣一個契機；結果，則取決於台灣的選擇。（作者為鳳凰衛視資深評論員）