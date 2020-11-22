行政院組織改造1.0版未完成，民進黨準備要推動2.0版，一波未平，一波又起。前事不忘，後事之師，自1987年7月解除戒嚴以來，政府組織從戰時體制要改造為承平體制，至今已拖延33年了。與鄰近國家的政府改造相比，日本以4年完成、南韓一年竣工，我們蝸步蜒行，徬徨無終，近4年卻又無端生出一堆黑機關，尤屬荒誕神奇。

2010年1月立法院三讀通過《行政院功能業務與組織調整暫行條例》、《中央行政機關組織基準法》及《中央政府機關總員額法》，完成行政院組織改造的配套立法；隨後立法院於3月間通過「行政院組織法修正案」，載明行政院將由「14部、8會、3獨立機關、1行、1院及2總處」組成；行政院原轄下37個部會應整併為29個。行政院組織改造自2012年1月正式啟動，8年過去了，新法所規定的組織尚有5個部（內政部、經濟能源部、交通建設部、環境資源部、農業部），2個委員會（原子能委員會、公共工程委員會）共7個二級機關未完成相關組織規程與改組。

5年多來，民進黨政府對原來通過組織法的機關沒能設立，卻不斷設立新的黑機關：2016年8月31日成立了「不當黨產處理委員會」，2018年5月31日成立「促進轉型正義委員會」。促轉會設立係根據「促進轉型正義條例」而來，其中第2條明文規定促轉會設立不受《中央行政機關組織基準法》第5條第3項、第32條、第36條及《行政院組織法》第9條規定之限制。

而被排除適用的《組織基準法》第1條就說該法是「中央行政機關組織共同規範」，第2條明文規定「本法適用於行政院及其所屬各級機關」。憑什麼一個位階較低的「條例」就自己大開方便之們，排除更高階的「基準法」適用？如果行政院可以用「作用法」來設立新機關，那麼老機關改組又何必遵守「組織法」，苦苦排隊？另外，「基準法」規定3級機關的局署處上限為70個，行政院於2016年12月28日逕行在環保署下設立「毒物及化學物質局」，這個「先占先贏」有利於環保署，卻破壞了5部2會重組程序中所需的轉圜空間，僧多粥少，各部會只能扼腕嘆息，消極抵抗，無形中更延宕了組改腳步。擬議中的組改2.0將新設「數位發展部」，又要裁撤其他的那個部，哪些局署處呢？民進黨自己先前不守法，任意設新單位，人事與預算膨脹，又怎麼能要求其他守法的機關與事務官呢？

在民進黨立法院絕對多數狀態下，原排在時程上的組織改造只聽樓梯響，不見人下來，已屬神奇；而恣意成立「黨產會」、「促轉會」、「毒化局」等新機關，其立法與過程更見荒誕。

（作者曾任行政院研考會副主任委員、環保署長）