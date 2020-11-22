15個亞太經濟體於本月15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），造成台灣產業界恐慌。蔡英文總統隨即在17日臉書表示：「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡，所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會。」殊不知今天把所有雞蛋放在同個籃子裡，把台灣帶進死胡同的就是蔡政府。

對外方面，蔡政府把所有雞蛋都放在川普政府這個籃子，所以不顧任何代價配合美國予取予求，包括反中、開放美國萊豬進口等。一葉障目，意識型態的偏頗造成蔡政府顛倒是非黑白。就如臉書上所說：「當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境。」根本是與事實完全相反。

2008年馬政府執政，11月筆者隨同前副總統連戰參加APEC領袖會議和部長會議，兩岸代表會面時就初步達成可洽談經濟合作協議的共識。經過一年多協商，兩岸終於2010年6月底簽署ECFA。有了ECFA作為基礎，我方才能陸續和RCEP中的紐西蘭和新加坡簽署雙邊經濟合作協定，RCEP其他國家也都在進行洽商。換言之，當時馬政府是以堆積木策略墊高未來加入RCEP的基礎，大陸並未要求我方必須接受「一國兩制」的條件。

但由於當時在野的民進黨在立法院蠻橫全面抗爭兩岸所簽《服務貿易協議》，甚且發動太陽花學運力阻該協議，終使ECFA後續推動中斷，與RCEP其他國家洽簽協定的機會喪失。當前蔡政府一味敵中，未能加入RCEP不就都是這政府所造成的！

其次出口方面，蔡政府把所有雞蛋都放在大陸市場這個籃子。馬政府執政時，民進黨不斷攻訐傾中賣台。今天蔡政府執政，理當分散出口減少對大陸依賴，結果卻是傾中更為嚴重。2015年台灣對大陸出口占總出口39.5％，今年1-10月提升到43.6％，創下歷史最高記錄。至於蔡政府念茲在茲致力拓展商機的新南向政策，2015年該18國占我出口21.1％，今年1-10月跌到17.7％，蔡總統還在臉書寄望這失敗的政策。種種資料顯示過去4年多，蔡政府只能將雞蛋完全放在大陸市場。

第三個層面，蔡政府把產業的雞蛋都放在半導體的籃子，言必稱半導體，把其他產業似乎都忘了。2015年IC占台灣出口25％，其中出口到大陸占50％；到了今年1-10月，IC占出口比重增至36％，大陸市場提升到61％，台灣的IC產業幾乎是在為大陸服務。而傳統產業去年和今年出口絕大部分呈現兩位數衰退，卻看不到政府有任何具體方案協助，只有在組織口罩國家隊時才會想到紡織和工具機業者。

此外，蔡政府也把台灣的未來放到了一個籃子，這個籃子就是一群外行無知只會搞政治的官僚。台灣未能加入RCEP，就怪說大陸要求我們要接受「一國兩制」，典型的又在製造假訊息帶風向。有些經貿官員甚至得意的說：我們出口到RCEP已有70％免關稅，蔡總統的臉書亦附和如是說，意思是RCEP對台灣影響不大。殊不知RCEP 將整合成一個全球超大型的產業供應鏈，基於供應鏈在地化以追求成本最低和時效最高，將逐漸取代外來供應鏈，台灣這70％免關稅的出口產品會逐漸被排擠，迫使台灣產業面臨困境。

2000年起大陸出口快速成長，帶動本地紅色供應鏈興起。2007年外資企業占大陸出口59％達最高點，此後逐步下滑，去年降到38％，主因是大陸本地產業崛起，替代外來供應鏈，進一步擴大參與出口。前車之鑑歷歷在目，蔡政府經貿官員猶自沾沾自喜，若不是無知會是什麼？

蔡總統臉書說得很好：「關於RCEP議題，負責任的執政者，必須告訴人人國際經貿局勢的發展，為台灣做出正確的布局。」但在這樣的政府執政下，產業界和人民只能自求多福。

（作者為中華大學講座教授）