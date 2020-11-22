最近簽署的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，被視為近年來全球區域經濟整合重要突破。顯示亞太國家有能力自行建構FTA，並沒有被美國川普政府保護政策所影響，其中意義非比尋常。

RCEP 主要是以東協對外4個FTA為基礎，再進行深度自由化。但RCEP自由化加值的部分並不如外界所預期，不但開放程度不高，降稅時程長，還包括一些不降稅的排除產品。目前新型FTA中的環保規範、勞工條款及國營事業規範也付之闕如；而且有關數位貿易的電子商務部分，也沒有什麼突破。

所以RCEP 雖然號稱全世界經濟規模最大FTA，但廣度及深度不及新形成的FTA ，例如CPTPP 、歐盟-越南FTA及歐盟-日本FTA，所以也被批評為華而不實，只能算是中品質的FTA 。

談了8年的RCEP ，成果有限主要原因是東協各FTA差異大，成員意見分歧；不過雖然過去東協FTA開放程度均不高，但之後也會做些修正，所以未來RCEP 也有可能會推出升級的2.0版。

RCEP 雖然不是全面自由化FTA，但也不能輕忽其影響。台灣目前約有7成產品出口到RCEP ，其中有超過3/4是零關稅，所以有RCEP 影響不大的論點。但是若由另一角度檢視台灣對RCEP，特別是東協出口，可以發現近年來台灣對東協出口市占率上升，其中零關稅產品表現出色，但以傳統產業為主的非零關稅產品市占率卻下降，占台灣出口比重也減少，表示這些產品受到東協原先FTA衝擊而節節敗退。

所以台灣對東協出口比重上升，不是由於東協FTA 衝擊不大，反而是因為非零關稅產品受到東協FTA 排擠影響。未來再加上RCEP 下一波降稅影響，預期非零關?產品表現還會持續下滑，所以必需有系統盤點這類產品目前競爭概況及面臨困雖，因應措施以彌補關稅劣勢。

RCEP 原產地規定較為寬鬆，似乎是以東協既有FTA中最低原產地標準為基礎。例如對傳統產業的區域價值含量多數仍以滿足40％為主，甚至成衣可以使用區域外的紗及布，也符合免關稅條件。所以不會明顯改變原本分工模式，此與跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP )相對嚴格原產地規定，可能會改變區域內外分工型態有差異。不過RCEP中有經濟技術專章，會促成區域內供應鏈整合，對台灣產生排擠效果。

台灣能否加入RCEP ，與是否傾向單一市場，特別是向中國傾斜關聯性不大。台灣對中國出口（含經香港轉口）占總出口比重，由2000年的約24％，上升至2008年的39％後，之後一直維持40％左右，而在今年前10 月由於疫情關係上升到43.6％歷史新高。未來在疫情平息，歐美市場復甦後又會下降。反映市場機能主導資源配置，未來無論台灣能否加入RCEP或是CPTPP ，並不易改變整體趨勢。

基於此，台灣未來必須強化在供應鏈上的優勢，並建立不可被取代的角色，究竟實力才是永續生存之道。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）