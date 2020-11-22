透過中天新聞Live畫面看到旺中集團董事長蔡衍明22日下午抵達凱道現場捍衛新聞及言論自由，鮮少曝光於媒體的蔡董，這一回擲地有聲的對蔡政府嗆聲。《聯合報》發行人王效蘭也到現場，並與蔡衍明交談10分鐘，還握手致意，一起穿著「我要言論自由」的黑色T恤，戴著貼有紅色叉叉的口罩，拉起黑布條進行抗議。看到這個畫面，蔡英文女士應該有所震撼吧！

今年的秋鬥有別於以往，因為多了反美國萊豬的食安議題，以及因為蔡政府強悍對中天電視台撤照的言論自由訴求，因為這兩項抗爭都足以在國際宣傳上讓蔡政府形象大傷。

或許蔡政府認為距離2022年地方自治選舉還有一段時間，因為選民是健忘的，但是只要問題沒有改善，在野黨與民間團體在接下來的日子裡不斷喚醒民眾的記憶，即使少了中天這一台火力威猛的媒體，透過自媒體文宣強力報導，加上立委與地方縣市議會持續的窮追猛打，2022選舉，民進黨重蹈2018敗選窘境是可以預期的。

其實無論是萊豬或關閉中天電視台的兩大抗爭訴求，如果蔡總統回到之前的「謙卑」與「溝通」態度，或許還可以逆轉頹勢。因為萊豬只是之前川普與蔡政府的協議，現在拜登當選了，蔡政府或可藉溝通取得拜登政府諒解，就看蔡政府願不願意展現謙卑與溝通決心了。

至於中天電視台撤照問題，因為被認為中天是蔡英文與執政黨的眼中釘，必須除之而後快，這樣政治迫害的負面形象已經在蔓延中。行政命令已經下達，已有多家業者虎視眈眈覬覦52頻道，但中天還在走行政訴訟的程序，NCC不必猴急著下指令。

如果蔡總統讓中天的52台繼續營運，等待行政訟訟結果後再做處置，戕害新聞自由的罵名或可舒緩一些。蔡政府做一點補救，社會對立的氣氛將不致擴大，若行政訴訟結果，回復中天的營運，蔡總統任內關閉新聞台的負面標籤也可就此消失。民進黨執政至今，可說是天怒人怨，就看蔡總統願不願意放下身段謙卑傾聽民眾的心聲。

（作者為退休公務員）