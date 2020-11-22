長久以來，台灣政治被簡化為藍綠對立，藍綠背後則是統獨之爭。然而，隨著「獨台」、「華獨」、「務實獨」等各種變體出現，他們外表或藍或綠或白，實則皆為抗拒統一的勢力，同是「親美反共」的擁護者，因而萬變不離其宗，都是與大陸敵對，嚴重威脅兩岸和平。

他們之中不少自認非「台獨分子」，或自稱「反共不反中」，甚至常被歸類為「深藍」、「統派」，實則比許多「老台獨」更敵視對岸。像不少藍營民代、媒體人高呼和中共戰到一兵一卒，反而出身深綠的FAPA大老直言解放軍登陸就投降。又如前副總統呂秀蓮主張「一個中華」、「和平中立」與大陸謀和，反而自認「反對台獨」的反共派卻要繼續兩岸內戰、摧毀中共政權。

因此，繼續以傳統藍或綠、統或獨分類已不準確，必須改以「反共」或「不反共」定位才夠精準。大致而言，至今仍主張「反共」者，約有以下幾種：第一，放不下國共內戰、階級鬥爭的恩怨，視中共為血海寇讎，但此類已不多見，因那代人已大半凋零，還在世的老人多一笑泯恩仇。

第二，受美國長年獨霸及兩蔣反共教育影響，食古不化，對不同於西方自由主義的制度存在偏見。第三，純粹見風轉舵的投機派，迎合島內民粹，用「反共」合理化自己對民進黨的「拿香跟拜」。

至於「不反共」者，則大抵有以下理由：第一，胸懷民族大義，肯定任何能讓中華民族富強的政權，就是中國人應該支持的政權。第二，對不同於西方自由主義的制度客觀看待，尊重乃至支持大陸實行的中國特色社會主義。第三，從現實面著眼，大陸已是世界第二大經濟體，對國際政治舉足輕重，隨著中美實力差距日益縮小、兩岸此消彼長不斷擴大，「反共」已經脫離現實，不利兩岸和平與台灣發展。

我參與過海外左右陣營的對抗，也經歷過島內統獨勢力的廝殺，見證了大陸從「一窮二白」到今天的輝煌成就，更感嘆台灣30年來的墮落。許多人批判我昔日「反共」現在「親共」，但我始終追隨退役上將許歷農先生，為中華民族的復興而奮鬥。

過去中共迷失在文化大革命的極左路線，陷入內鬥內耗，對民族文化及民生發展造成慘重傷害，我當然無法接受。然而中共經過自我反省，不斷摸索前進，走出從「站起來」、「富起來」到「強起來」的復興大道，並能防止資本操控政治，確保政府為人民服務，我們當然也沒理由盲目反對。

從新冠疫情到RCEP上路，短短幾個月間，大陸充分展現對內部及國際治理的高效能。可預見的未來，當然是大陸引領中華民族、乃至東亞騰飛的新時代。然而，台灣卻因走不出「反共」的思想桎梏，自絕於比其他民族更有優勢的中國人身分，將14億人的廣大市場拱手讓人。

以台灣今時今日的條件，「反共」根本是有心無力，說白了不過是阻礙自己進步的「恐共」，卻因為這樣扭曲的心理，服膺「親美反共」的大旗，到頭來不只經濟蕭條，還倒退回麥卡錫主義的政治「戒嚴」，更賠上兩岸和平。

日漸失去世界領導權的美國，由蓬佩奧吹響「新冷戰」的號角，結果除了台灣毫不遲疑的以身相許，呼應者寥寥可數，反倒是亞太各國加速經貿整合，台灣愈加邊緣孤立。不論是龐大的軍購支出，危及食安的美牛、美豬開放，持續閉關鎖島自我催眠，再到大剌剌「7比0」關中天新聞台的決議，無一不是仗著「親美反共」而能肆無忌憚，也無一不對台灣人民的發展設下層層枷鎖。

美國因長期過度消費及治理失能，導致國家分裂、社會對立，竟還想以「民主」、「反共」作藉口，妄圖分化中國挽救自己。然而，民進黨為了鞏固自身政權，幻想押寶美國，把台灣人民的發展當賭注，我們還要被玩弄到幾時？

此時此刻，若還以「反共不反中」自欺欺人，與大陸持續對抗，最終必將坐困愁城，自取滅亡。 （作者為新黨榮譽主席）