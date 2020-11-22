國民黨今與秋鬥民團一起上街頭，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」，這場遊行對其至關重要，畢竟是民進黨全面執政後國民黨第一次大遊行活動，也是和公民團體的首次合作，更是民進黨接連政策失當、民怨沸騰時；國民黨若能凝聚民氣，將有機會破解被民進黨掌控的社會氛圍，有助於2022及2024年選舉，從遊行的結果來看，情勢正朝對民進黨不利的方向發展。

首先，為凸顯制衡力道，國民黨針對「反萊豬」確實做了很多努力，包括立法院接連抗爭杯葛及「反瘦肉精美豬食安公投」；以前者來說，至少能不斷磨練黨團議事杯葛及監督執政的力道，至於後者，國民黨確實能藉公投動員來強化中央及執政縣市首長的連結，進行複式動員來為日後的選舉操兵，為後年地方選舉鋪陳了能引發民眾共鳴的「民生」議題。

為了這次遊行動員，國民黨也結合了黨籍縣市長和黨主席一起拍廣告訴求反萊豬，更進行網路行銷號召民眾「參戰」，馬英九、朱立倫、侯友宜等皆參與；畢竟民進黨接連在萊豬進口、牛肉麵風暴及中天關台陰謀論滿天飛，且引發限制言論自由疑慮等議題上失分，國民黨當然不能放棄這翻轉氣勢的良機，在好天氣的助攻下，遊行人數、氣勢及媒體聚焦的效果確實達標。

其次，中天新聞不予換照引發輿論譁然，即便NCC有說法，但蔡英文及蘇貞昌仍得承受「扼殺新聞自由」的罵名，畢竟關台的各種政治陰謀論出檯，政治凌駕新聞自由的惡感，當然催化遊行的人數及強度；而新聞台被關勢必讓台灣在國際上新聞自由度排名倒退，在國內也會引發寒蟬效應及台灣多元聲音受到限縮的疑慮，對政府的治理權威及格局皆會受到衝擊。就算國民黨和秋鬥民間團體在此議題上未必立場一致，但這議題所導致的爭議及風暴，國民黨當然得加碼操作，激起社會共鳴、持續拉高反政府聲調，避免民進黨「頭過身就過」外，也是防止日後新聞自由、言論自由進一步被侵蝕的反制。

而從遊行的能量來看，國民黨確實也從此議題中獲得更多籌碼，也多了議題掛勾的空間；如公視董監事審查，擁有5席審查委員的國民黨，當然會順勢強化嚴審的力道，特別是傳出華視新聞可能進駐52頻道，而公視董事對華視又有影響力的當下。而中天撤照議題只要延燒，政府高層要負責的壓力便更強，在蔡、蘇心結深化的當下，蘇貞昌去職的可能性也升高，畢竟為了黨內權力平衡及政權延續、青壯接班的考量下，小英出手收拾戰場當然有其合理性。

最後，國民黨也藉這活動和民團及民眾黨分進合擊，為日後進一步結盟創造可能的空間，不論是議題、選舉的合作，或是管道、平台或形式的選擇；但是仍值得注意的是，在野政治人物一看到機會來了，便會本能的考慮自己最佳戰略位置、開始師心自用起來，去年的國民黨初選便為殷鑑。若無法控制這變數，在共利的基礎上相互妥協，就算民進黨執政搞得天怒人怨，掉了滿地都是槍，在野黨也撿不到便宜。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）