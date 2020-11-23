在快文化流行的當下，人們的影視焦點總是放在能夠立即帶來趣味感受的綜藝節目，「極限挑戰寶藏行──三區三州公益季」綜藝節目，拍攝地點全部設置在三區三州之內，節目安排當紅藝人品嘗當地特色美食、體驗當地特色旅遊項目、直播帶貨為土特產助力、走進山溝間的幼兒園關心孩童，以及深入貧困戶家中進行一日體驗。期望藉由綜藝節目的流量，將更多人的目光引導到扶貧工作之上，冀望可以為整個脫貧攻堅戰役帶來正能量的貢獻。反觀台灣的綜藝節目，娛樂效果倒也充足，卻少了這麼一層深意，整體的境界卻是不足。

八坊十三巷現為大陸4A級旅遊景區，第一次聽到這個景區的名字也是在「極限挑戰寶藏行──三區三州公益季」這個綜藝節目，由此可知綜藝節目的傳播力有多強大。關於八坊十三巷的來歷眾說紛紜，較為多數人採用的是臨夏古稱河州的說法，臨夏市內的回民又稱「八坊人」，八坊和河州同時成了臨夏的別稱。

文旅扶貧 煥然新生

元朝至今，在此定居的回民們先後修建了八座清真寺，每一座清真寺周圍形成了一個教坊，隨著歷史長河的滾滾洗禮，八座教坊的肌理格局被完整的保留下來，形成橫向六條、縱向七條的十三條巷子，現今的八坊十三巷此得名。

在參訪的過程中，回漢融合的各式情景隨處可見，諸如建築的整體架構以漢族木雕為主體，房梁上的裝飾卻是回族的磚雕，又如景區內餐廳回族的特色菜，用漢族的烹飪手法，形成更多遊客可接受的異域美食。

八坊十三巷景區內，駐紮著三種民間非物質文化遺產的小作坊，分別是蛋雕、泥塑、葫蘆雕。參訪遊歷的過程中，蛋雕是我印象最深刻的一種技藝，蛋雕師傅將花紋、圖像刻在0.2mm厚度的雞蛋上，試想在薄薄的一層蛋殼上，鑽出數千個孔洞、上百個線條，需要多麼老練的手法以及心如止水的平靜啊。在我的眼裡中，每一位蛋雕師傅的哲學修為，都蘊含了一沙一世界、一花一天堂的真理，恬靜而自然。

蛋雕師傅 老莊哲學

在與蛋雕師傅聊天的過程中，他拒絕了我的拍照，師傅歉然向我解釋道，他不喜歡人為的刻意採訪，雖然採訪有助於增加知名度，但採訪多了，會造成他初心的偏移、時間的浪費，導致作品不再純粹，蛋殼上再也投映不出悠遠的老莊哲學，他更感歎現代人總是沉迷於短時間內能夠獲得歡愉的產品，拒絕了全心力投入一件事物的毅力，像他這般一天可以雕上十幾個小時的人還有多少？而有這種心境的年輕人又在哪裡？

師傅雖然看似處之泰然、波瀾不驚，心中也為收徒感到困擾。我回頭將師傅的話細細咀嚼，我自己何嘗不是如此呢？生活中充斥著淺盤文化的產物，能看影片便不看文字、有了短文就不看長文，我有多久沒有靜下心來好好的看一本書了呢？看著蛋雕師傅的生活片段，我想我也該從斷、捨、離開始做起。

八坊十三巷過後，我們一行媒體人搭乘中巴緩緩駛進山溝裡，進入到這次扶貧採訪活動的重點地區廣河縣城。這裡必須得給主辦單位的設想周到點個讚，為了讓我們一行有更好的體驗，特別安排到脫貧戶馬大哥家中作客一天，貼近一家子的生活作息，這是走馬觀花得不來的經驗。

體驗農戶 今昔對比

甫入馬大哥家中，一磚一瓦的回族裝飾躍然眼前，生活間不經意透露出對宗教的崇敬感，使得建築更顯美輪美奐，我四顧愕然，一點也沒看出該家庭曾經被列為貧困戶的痕跡，就整屋外觀而言，我無法與貧困這個詞做上聯想，哪怕一絲絲的瓜葛。後來我私下對馬大哥提出我心頭疑問，他方才靦腆的取出相冊、翻出十幾年前老舊照片給我看，照片中呈現出來的是一樣的房屋格局、尚未翻修的樣子，牆壁上裂痕斑駁，訴說著一家子的生活困頓與無以為繼，就著照片都可以看出屋頂破敗漏水的痕跡，看即此處突然鼻頭一陣酸楚，屋裡面前笑呵呵的男主人肩上，曾經背負過的壓力該有多麼沉重啊？

看畢照片，馬大哥也對我掏出心裡話，他說「我是萬千貧困戶中，被國家幸運幫扶的一員」，從他略顯哽噎的語氣中，我聽出只有滿滿的感激。飯點將近，馬大哥一家子開始為我們的到訪準備午餐，家中的女主人──馬大哥的媳婦，熱情邀請我參與午餐的籌備，我也認為午餐的籌備是家庭常態的一環，是不可錯過的體驗，奈何我不懂做飯，萬一失手毀掉食材，該怎麼向大夥兒交代，只得作罷將目光轉向他處。

舊式灶台 不忘本心

馬大哥家中廚房，尚留存著舊式灶台的設計，可以手動添煤加炭，既然有了連通煤氣的瓦斯爐，何必保留一燒火就會煙霧瀰漫的灶台呢？馬大哥的媳婦告訴我，這個灶台的保留，一方面因為原始的烹飪方式，能最大限度激發食材天然的美味，是一種對上天賜予糧食的尊重，一方面也是因為馬大哥的念舊，在居家整改時堅持留下，一個土砌的灶台，燒出不忘本心的留念。

趁著午飯準備的當下，我瞥見馬大哥就讀初二的閨女秀花正在學習，我起心動念問起她在班上學習的名次，一個能自發學習的孩子，成績怎麼會差呢？果不其然意料之中的名列前茅，秀花對語文更有著近乎狂熱的喜愛，每天總會自發性的背唐詩、抄宋詞，但是顧及家中的經濟條件，她只想著盡快中專畢業，成為家庭勞動力的一分子，聽到秀花成熟的想法，我既欣慰又惋惜，欣慰的是她為家庭著想的那份心，惋惜的是一位未來社會中流砥柱的厚實力量，就這麼被埋沒於一個家庭的柴米油鹽之間，我想我得為她做點什麼。

（待續）（謝建鋐／廣州暨南大學）