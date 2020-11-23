編者按：在兩岸封閉的時代，採訪四人幫審判、六四天安門事件、江澤民上位、戈巴契夫記者會、林賢順事件……歷史事件現場紀實與報導。江素惠在《三十年風雲在香江：江素惠的香江路與兩岸情》一書中，重現你所不知的歷史現場第一手報導，記者生涯點滴，駐港代表、論壇創辦人的觀察，從各方角度洞察國內外政壇、學術界、藝文各界，以及人生的變奏曲，揭密名人不為人知的一面……。寫下三十年路途，兩岸三地的變局，為時代做見證！

正文開始：當時《中國時報》的董事長余紀忠，他是一位有理念與抱負、自由派的報人，又是國民黨中常委，他的路線主張與當時封閉的黨政風格格格不入，余董事長於報章推動輿論風向，才得以落實開放黨禁，推動台灣的民主化功不可沒。

他鼓勵我去大陸瞭解對岸真實的狀況，我要赴大陸前特地回台向余董事長報告，余老說，妳去吧！這是新聞工作者應盡的責任。

一九七八年鄧小平的開放政策下，因地利之便，香港的企業界資本家進入大陸， 對推動大陸的開放建設有巨大的貢獻，香港人的資金、技術與經驗，與中國的發展同起飛。

推開神祕的大門

香港人心中對於共產黨是有份懼畏之情。在文革期間，看到海上一具具的浮屍漂流來香港，加上左風吹襲掀起香港的六七暴動，港人對中國共產黨統治大陸的故國家園既思念又畏怯。到了七八年鄧小平的開放政策下，港人才得以回鄉探親，禁忌突破後，香港與大陸親人情感一線牽，三大件五小件各種家電產品搬運回鄉下，光彩回鄉耀家園，也是貢獻鄉梓。

香港人趁地利之便得以回鄉，但是海峽兩岸還是處於敵對封鎖的情況。當時我在《中國時報》香港辦事處工作，還有另一工作之外的重大任務就是替報社老一代大陸撤台的同事轉信轉錢去給大陸親人，並代購藥物寄回鄉，香港在兩岸間早早就發揮了橋梁的功能。

香港的媒體早在八○年代就進入大陸採訪，做為新聞媒體人，我當然也力求去大陸探訪祕辛的機會。一九八四年，我祕密探訪神州，心中難免有幾許不安，不知前往的後果如何，大陸政府固然不可測，台灣當局的態度也是難料。這次進入大陸，是第一位以台灣記者身分前去大陸的，但對外沒有公布，身為媒體人有如此的機會，心情是很興奮的。當時《中國時報》的董事長余紀忠，他是一位有理念與抱負、自由派的報人，又是國民黨中常委，他的路線主張與當時封閉的黨政風格格格不入，余董事長於報章推動輿論風向，才得以落實開放黨禁，推動台灣的民主化功不可沒。

他鼓勵我去大陸瞭解對岸真實的狀況，我要赴大陸前特地回台向余董事長報告，余老說，妳去吧！這是新聞工作者應盡的責任，台北方面，他會去向國安部門溝通，江素惠是以回鄉探親之名前往，不會違背政府的政策。但是大陸行之後，政府當局還是不信任，我回台時行動受到注意，以及調查我是否在大陸接觸了其他關鍵人士，是否已被對方吸收？

初次赴大陸對我而言是充滿了新奇。值得一提的是友誼商店，在毛時代中國大城市都有「友誼商店」，這是外國人或海外人士可購買物品之處，我特別進去參觀一下，也可了解大陸民生。但就算是友誼商店，物品都是較先進的，貨色仍乏善可陳，食品類尤其海鮮都已冰凍變色，毫無鮮色可言。大陸的開放發展也是個過程， 那時用的是外匯券，有別於人民幣，外匯券是讓外國人在中國大陸所用，以此區別國內或是海外人士。

友誼商店只能用外匯券，只有海外人士或駐中國的外交人員可以進入，一般老百姓均不得進入。友誼商店有警察守衛，是那時唯一有警察守衛的商店，讓老百姓只能望門興嘆，不可越雷池一步。

外匯券下的特權

在物資匱乏的年代，外國人或華僑到中國必需用外幣兌換外匯券，並到特殊的地點如友誼商店去購買一般人民無法買到的短缺商品，外國人在中國大陸感受到了擁有外匯券下的特權。當時一般老百姓購物要憑票，為了買彩色電視，在商店門口連夜排隊都不一定買得到，用外匯券則即刻可購買，外匯券的身價是特別不同的。到了九○年代全面經濟改革之後，一九九五年外匯券停止在市面上流通，由中國銀行回收，外匯券成了時代的印記。這個外匯券使用的歷史階段也正代表中國改革開放的過程，而我親歷這個過程，後來我還剩下許多外匯券，只好留為紀念了。

在大陸初開放時，物資十分匱乏，我到大陸只有到國營餐廳吃飯，根本沒有其他私營的餐廳，但國營商店的營業時間很有限，過了中午兩點，偌大的北京城就沒地方可吃飯了。那時在北京最方便又合我口味的就是水餃，想起來還回味不已。

美國的紅色記者斯諾熱愛中國，採訪了毛澤東，他在回憶錄上說，他在中國待上幾年，就要回美國一段時間，為的是補充營養。他用了一個名詞「慢性飢餓」來描述他在中國的狀態，中國人在那個時代都被慢性飢餓著，經過大飢荒的年代，對於經歷過挨餓煎熬的人，真是刻骨銘心。那時候大陸的社會氛圍肅穆，物資匱乏，許多駐京的外國記者定期來港採購營養品和罐頭食品，除了解除慢性飢餓之外，也是到外面來透透氣，呼吸自由的空氣。一位外國記者說，每到香港飛機落地就有重回到文明之感。

歷史的倒帶再回到今日，兩相比較是何等大的差距。今天中國大陸的轉變，經濟發展一日千里，成為世界強國，中國老百姓抬頭挺胸趾高氣昂了，大家早已習慣享受豐盛的物資，這都應拜改革開放之賜。（待續）