無色覺醒》賴岳謙：蔡英文政府怎麼了？內閣團隊頻頻出包？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第767集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「蔡英文政府怎麼了？內閣團隊頻頻出包？」

美國的總統大位雖未正式確定，但目前態勢已定，各國陸續祝賀電給民主黨候選人拜登。對此蔡英文第一時間在「推特」上，轉發2020年1月時，拜登祝賀蔡英文總統連任的推文，藉此拉近蔡政府與美國民主黨的關係。

但行政院院長蘇貞昌卻把在推特上的「推文」，對外宣稱是蔡總統「致電」給拜登，迫使行政院必須出面澄清事實真相。蘇院長不僅搞不清兩者之差異，還說錯了話，造成民眾認知出現混淆，更加嚴重的是，蘇貞昌此舉算是干涉到不屬於行政院長職權的外交領域，蔡政府內閣團隊權責管理是否出現問題。

現今的執政團隊不只職權出現混亂，內政也是一塌糊塗。一年內有二位外籍人士在台客死異鄉，如此重大的治安事件，不僅嚴重傷害台灣形象。還對蔡政府近年強推的南向政策造成嚴重的打擊。

在野黨立委質詢行政院官員時發現，如食安、治安和廉政等多達十幾種會報，院會部門已逾一年多未舉行。如此巨大的漏洞，也突顯台灣的治安問題。檢討過程中，行政院面對質詢卻以「疫情」為理由推拖，可見行政院內閣團隊的螺絲已經鬆動，問題不斷的累積，卻沒有官員為此負責，這樣的團隊難道沒有改革的必要？

蔡政府執政團隊，不僅對2020美國大選的評估判斷失準，在國際情勢與美中台三角關係的判斷誤判形勢。在海峽兩岸關係的緊張氛圍也未能趨緩，國軍的募兵進度相當落後，在全球受限疫情限制的觀光旅遊交通業，陷入一灘死水，未見復甦跡象，失業率居高不下，人均所得一直無法有顯著成長，這也正是台灣所面臨的問題。

執政團隊究竟是怎麼一回事？台灣內外仍有許多迫切的問題需要解決，蔡政府的內閣再不調整，台灣的競爭力恐會每況愈下。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！