無論川普如何反撲，拜登明年就職美國總統已無法逆轉，從最近包括RCEP等一連串大事，可以窺見，民進黨的以疫反中、仗著川普挑釁大陸之路已經走到盡頭，現在對民進黨而言，終須到了要跟大陸不得不談和的地步，反倒是大陸愈來愈沒有跟台灣談的必要，民進黨的反中之路，終於走到盡頭。

在美國還在吵著誰是總統，大陸可沒閒著，先是RCEP完成簽署，大陸國家主席習近平接連在以視訊參與的多個國際場合，釋出大陸要積極參與CPTPP、國際共推相互承認的健康碼等國際合作，這顯然是看準拜登上任後的新路線而來。

過去4年來，在川普等美國保守派狂刷台灣牌，加上台灣大選、今年發生新冠疫情，蔡英文甘於當美國馬前卒，回想過去，諸如美國直接點名要蔡連任、爆發王立強、向心案、外媒指控大陸操縱台媒、台灣通過包括反滲透等一連串法案，並利用疫情煽動仇中情緒。

如今，種種指控不但拿不出證據、也沒人記得王立強是誰，眼看拜登上台，要重拾國際合作路線，就算中美持續對抗，拜登想達成的諸多國際困難議題的解決，不能沒有大陸合作，習近平連下好幾城力推國際合作，正是要先走在拜登前面。

按照談判理論，當雙方都陷入不得不談的窘境時，是接觸的開始，先前當美國狂打反中牌時，確實有點營造出美陸比賽搶台灣，大陸有談的壓力；現在大陸擺脫此窘境，台灣想談，問題是，如何要求大陸跟你談？