號稱30年以來最盛大的工運「秋鬥」，成功動員5萬黑潮與會。這場活動之所以成功，不僅因為兩大在野黨願意攜手合作，更是國民黨與社運團體合作走上街頭的首次，而且這場街頭遊行是蔡政府執政以來，規模最大的社運活動，意義非凡。

從民進黨2016年上台以來，台灣陷入嚴重的社運寒冬，在馬政府時期蓬勃發展的大小社運團體與意見領袖，不是跟隨進入蔡政府，就是選擇噤聲，或是大聲喊著抗中保台，來掩蓋原先追求社會正義的公共訴求。民進黨立委范雲正是箇中翹楚，國民黨時期以學運領袖、社運領導人、社民黨黨主席之尊，在大小公共議題表現亮眼，屢屢扮演台灣公民社會的重要監督力量。在蔡政府上台之後，不僅不制衡執政黨，卻反而一心一意監督國民黨，「傑出表現」終究獲得民進黨2020年不分區立委提名。社會清議提及范雲，不再是社運領袖或社會良心的代表，反而作為社運圈墮落，與民進黨同流合汙的例證。

社運寒冬，對台灣政治來說，很直接也很嚴重的影響就是，在野的監督制衡力量遭到削弱。尤其是第一大在野黨國民黨向來有在兩岸關係容易被抹紅的問題，讓執政黨在過去4年裡，打著「抗中保台」、「中共同路人」的萬用手段，就可以橫行無阻。公民團體若不從放開統獨爭議，從社會議題角度去制衡民進黨，台灣在野力量必將呈現孱弱狀態，這便是台灣政治過去4年的寫照。

民進黨雖然可以分化、收買、籠絡社運團體，但倒行逆施的執政壓不住快速累積的民怨。因此在2018年時，對民進黨不滿的聲音，就寄託在當時橫空出世的韓國瑜身上。韓所代表的是基層、是庶民、是街頭、是不滿藍綠的力量。也就是說，由於社運團體沒有辦法成為人民對政府怒氣的宣洩口，甚至將民眾拒之門外，因此當一位接地氣、超越藍綠、以民為本的政治人物出現之後，就迅速成為接收分散各處的在野力量集合中心。

自然，在2019年，由於諸多國際結構與國內政治問題，「韓流」受挫，但民進黨並未收斂「心中有權力、眼中無人民」的貪權傲慢習性，不改忽視民生經濟、庶民心聲作風，即使社運團體默不作聲，人民也會找到向政府拍桌的地方，拍一次、拍兩次、拍三次，直到拍到政府重視為止。

這次的秋鬥，其實就是在野力量齊聚，向邁入第二任期的蔡英文總統拍第一次的桌。人數雖然比不上與2014年的「太陽花」或是2018年的「韓流」，卻已是不容小覷的聲量。很明顯的，從一開始工運，到萊豬，再到後來的言論自由，秋鬥之所以盛大，並不在於單一議題，而是集結無數台灣民眾對民進黨的怒吼。是對蔡政府執政路線與成績單的總體檢，不是個別政策議題的關注。

對國民黨來說，此次遊行，也象徵體質結構轉變，終於願意擺脫傳統的宮廷或是高大上路線，成為一個願意在街頭與人民站在一起的政黨。然而要成為在野力量的匯聚中心，而非只是在野力量的一支，國民黨仍有漫長的道路必須學習，不只要從過去的民進黨與「韓流」汲取經驗，更要學習蛻變，如何在一個披著民主外衣的獨裁執政黨底下，與其巨大的行政、立法、司法、歷史、媒體與網路優勢進行抗衡。這並不是光靠國民黨就能做到的事，因此國民黨必然得放下身段，不放棄任何與社會力量結合的機會，才有可能做到。

台灣從自由化與民主化以來，在野與執政就是兩股力量，交互碰撞，激盪出國家前進的動能。然而過去4年，在野力量嚴重削弱，執政力量空前壯大，這對民主運作與國家前途絕非好事，也讓台灣社會出現新威權的趨勢，從政黨、媒體到民間團體，只要與執政黨立場不同，都是敵人，台灣社會對立達到頂峰。因此這次秋鬥，在野各方勢力能放下過去的成見，攜手合作，正是在野勢力整合，一同向民進黨怒吼的號角。但人民的心聲，與遊行隊伍只在咫尺之間的小英總統，真聽得到嗎？