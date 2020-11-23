1122秋鬥大遊行，總統府前聚集5萬人齊聲批「食安變萊胺、賣台」，要求蔡英文、蘇貞昌下台，這是蔡政府再次執政後最大的社會運動，民進黨一再忽視人民不滿的聲音，人民高喊下架「賣台昌」，剛好而已！

今年秋鬥由於議題多元，和過去「工運」為主的形象不同，再加上國民黨、民眾黨等政黨動員加入，親綠媒體紛指秋鬥運動已被政黨收割，負面訊息不斷，正因如此，秋鬥遊行增加捍衛言論自由的訴求就顯得格外重要。

民進黨從街頭運動起家，工運、社運隱身背後無役不與，藉此累積地方實力，再從地方包圍中央取得執政權，但民進黨上台後，社會運動被弱化，部分民進黨人士憂心他們成為絆腳石，漸行漸遠，民進黨指秋鬥被政黨收割，倒不如說是自己收買和出賣他們的靈魂。

絢麗包裝紙終究藏不住人民怒火，反萊豬等食安議題成為社運新主角，其他還有環保、教育、土地以及言論自由議題，這些不滿聲音，就是民間對行政院長蘇貞昌施政的不信任投票，人民用行動站出來對抗政府網軍，不用哏圖就能呈現事件真相，讓執政者汗顏。

尤其開放萊豬，中央完全不甩地方首長的意見，在距離開放只剩1個多月之際，不思用完整配套措施說服全民，反把美牛和萊豬混為一談，就算行政院發言人丁怡銘為失言辭職止血，蘇揆仍不願意道歉，施政雙標的態度，難怪綠營內會有「蘇下鄭上」的傳聞。

5萬人上凱道，總統府和行政院裝睡的人叫不醒，衛福部長陳時中還質疑參與人數，說非單一議題。蔡英文說執政要謙卑，這樣的行政團隊不是傲慢，什麼才是傲慢？人民要問的是：到底誰好大？我好怕！