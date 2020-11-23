同樣走在總統府前，「秋鬥」的黑衣人們，與2006年的紅衫軍，大家都發覺歷史又重演了。

又或者是2014年的太陽花學運，與1990年的野百合學運，年輕人的抗爭大動作，以及對在位者的吶喊聲浪，也是如此的相似。

當權者不論是國民黨或民進黨，他們掌控國家機器的「原罪」，在台灣民主化的進程中，總是如此的現實。現實的是，在野的政黨總想要執政，上位的政黨又只能在條條框框中施政，加上政治力的傾軋與不由人，這是我們都非常熟悉的進程。

「秋鬥」遊行場面與政治訴求，不論是萊豬進口與中天關台，光譜兩端的評論與觀點已經太多，多到你我市井小民已經分不清了。尤其是社群平台的網軍風向與不實謠言，更讓台灣成了超現實的政治場域！超現實的是，選舉成了民意的一時宣洩，洩完之後，多數民意回到同溫層取暖，少數民意開始上街頭反撲。

蔡英文總統擁有817萬選票的期待，仍然是她連任之初的強力後盾，更凸顯了在2022年的六都與縣市長選舉前，現階段是執政團隊權力的最高峰！客觀的說，小英總統距離跛腳階段，仍有遙遠的距離。

從萊豬的行政命令，到NCC以「七比零」完封中天，都是權力的展露。同樣地，新冠疫情的嚴格掌控與傲人成果，對於海外人士的入境控制，也都是中央權力的展現！雙面之刃，就是看用刀之人，怎麼出手施展了。

小英總統當然是明白人，不論是謙卑再謙卑之言，或者是提醒民進黨中央，未來幾個月事情會滿多的，都看得出她已經掌好了舵。只不過，台大校長的任命，以及媒體的言論自由，這些風浪都容易造成對立民意的憤怒，大船自然會遭遇顛簸。

蘇貞昌回鍋行政院長後，先讓民進黨不被人民討厭，又讓內閣戰鬥力提升，不論是衛福部長陳時中踏上神壇，外交部長吳釗燮由黑翻紅，還有行政院副院長沈榮津與政務委員唐鳳的高人氣，國發會主委龔明鑫與經濟部長王美花，攜手讓台灣經濟景氣復甦的超前部署，都有客觀的數據佐證。

相較於2018年換了三位教育部長，如今雖有兩位「丁丁」發言人陸續出包，還有行政院成了臉書po文的產地，但內閣整體施政看得出來仍在軌道上。然而不可忽略的是，根據台灣民意基金會的數據，蘇內閣施政滿意度由今年初的69.4%高標，一路走低到10月分的56.2%。

如果將來有一天我們回顧歷史，以及小英總統任期屆滿後的歷史定位，卡管案與中天案是不是真的「值得」，肯定能夠再三回味。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）