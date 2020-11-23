美國大選初步估計，總統川普可以拿到選舉人票232張，拜登306張，一般判斷川普已經敗選，可他的私人律師團隊在選舉之後16天召開記者會，揭發種種系統性舞弊，指控對手跨國同謀竊取大選，並激情痛陳川普原本贏得大勝，而如今仍然翻盤有望。

有鑑於訴狀還沒有呈堂，更未辯論，我無意隔靴搔癢，多方揣測，但願意指出美國大選的發展已經反映出川普不惜一切，孤注一擲，將自己放在成王敗寇之間。

「成王敗寇」是殘酷的歷史事實，基本上忽視歷史人物的行為意旨，不追究行為的善惡本質，也不考慮行為過程的深淺利鈍，單單只論最終成敗。在美國歷史上，一位白宮主人在普選票數落後600萬張的情況下，選擇走上這樣的道路，需要極大的勇氣。所以，要是單純地誤以為川普莽撞，利欲熏心，或者認為如此操作僅只是做為預購2024門票的一種手段，那可能失之千里。

川普是一位言語受人詬病的領導人，共和黨政治領袖從來保守含蓄，近乎「狷者」一型，而他卻往往乖張，大類無端「狂者」。回顧2017年川普上任不到3個月，我直言川普的處境令人聯想到雍正皇帝，可能會被輿論持續抹黑撻伐，遭受種種不白之冤，最終背著質疑和否定步下歷史台階。

川普和雍正同樣想做改革家，因此處處打擊既得利益，兩人都樹敵太多並招致意識形態對抗。川普不受兩黨建制派以及主流媒體歡迎，幾乎頂不住民主黨傳媒複合體的天天狂轟濫炸，進行八方灌輸。可帝制下的雍正猶可以乾綱獨斷，貫徹始終。雍正建立制度、打擊貪腐、整頓吏治，對盛世的鞏固和延祚功不可沒；而川普身陷華府黑洞怪圈，綁手綁腳，在民主時代而聲望偏低，他的政策能實現多少，令人懷疑。

但是，3年多下來，川普證明他遠遠不是許多人想像中那樣一號狂人莽夫。他的經濟和就業治理成績突出；在極端疫情不利因素下，他拿到7400萬票，並且在白人婦女、非洲裔和西班牙語裔得票率提升，是共和黨的歷史紀錄。共和黨正經歷雷根之後一大改造，川普只用了4年，將其重塑成為上、中、下中產階級政黨，所以外界誤將川普的支持者以貧富和教育程度界定，顯然流於偏見。川普的語言和決策，似乎屬於兩個世界，他的決策幾乎都能頭腦冷靜理性衡量，但表述方式破綻百出，這證明了我多年前的觀察，在當代美國如果不學法律，很難從政。

可是，川普任上經歷通俄門、通烏電話門和眾議院彈劾，一一驚險過關，而對手被暴露言之鑿鑿、證據缺缺。從國內溫和派以及保守派的觀點來看，川普的法官任命政策透明；他的邊境和非法移民政策得到軟著陸；他的經濟貿易政策，對加拿大、墨西哥、日本和中國，取得互惠協議；他對中國大陸調整國家安全政策，成果待考，但是初步得到支持；川普絕非好戰者，他的北韓和中東政策，大體有助於和平。支持他的，更有著宗教信仰和傳統憲政主義因素，以及對21世紀國家前途的關切。這場大選，共和黨在參眾兩院得點，必須歸功於他。

川普一邊擁有堅強支持，一邊面對半個美國叫陣。他打破規則，航向怒海，驚險萬狀，似乎是為了使命，但是美國不再年輕，對改革者的批判非常殘酷。（作者為法學博士、美國律師）