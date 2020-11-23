美國大選已過近3周，絕大部分的媒體與政學人士均認為拜登勝選，但川普仍在困獸猶鬥，其私人律師朱利安尼還言之鑿鑿，指控大選是一場政變，甚至美方還展現諸多不合常理的行動，其中包括美國環保部長將於12月初訪台，日昨還有美方行政專機降落松山機場，是否還會有何驚爆？

首先，就是川普撤換國防部長艾斯培，由反恐中心主任米勒來代理。其重要理由之一，就是前者不願在美國內部動亂時，配合川普以軍隊來鎮壓民眾，而後者的配合度必定較高，因米勒是野戰部隊出身，況且還可以依其反恐經驗迅速派兵海外因應變局，這對於一個即將下台的美國總統而言，除非他想翻盤，否則難以解釋。

再者，國務卿蓬佩奧日前曾信誓旦旦，他會將他的業務移交給下一任川普政府，也引起相當的爭議，但完全符合川普阻止將政府移交給拜登的立場。此外，蓬佩奧還稱，台灣不是中國的一部分，引發北京強烈抗議，日前還訪問以色列有爭議的屯墾區，激怒巴勒斯坦人。更令人驚詫的是，川普還曾有意轟炸伊朗核設施，但被身邊幕僚勸阻，就算煞有其事，也應該保密到家，這項訊息的透露是否是有意的示警？美方還宣布，在明年1月初，將駐在伊拉克與阿富汗的軍隊降至2500人，這距離1月20日新總統就職日將不到兩周，所為何來？

至於日昨訪台的神秘人物，據報是負責美國在亞太地區軍事情報的海軍少將史都德曼，乃近幾年來訪台位階最高的美國軍官之一。但美台雙方都不願透露細節，只稱此乃不公開的訪問，這種故作神秘的態勢更讓人質疑，這是否是更進一步試探北京的底線，以便日後驚天的行動？

再環顧美中台三邊的情勢，美國駐華大使早已不告而別數月，大陸駐美大使也稱交流管道均斷，再加上美方清洗與脫鉤的策略，甚至要將孔子學院在年底前歸零，還要限制大陸留學生就讀機敏科系，更別提已進行多時的貿易戰與科技戰等等，美中雙方已瀕臨斷交邊緣。與以往情勢不同的是，目前美方不但無求於大陸，比如歐巴馬時期的伊朗與北韓問題，更視大陸為頭號敵人，因而比較肆無忌憚。

相對的，近來美方極盡拉攏台灣之能事，除不斷通過友台法案之外，還有大批軍售與高官訪問等，台美之間已進入準同盟關係，亦可謂是接近建交邊緣。依此觀之，目前就算再有美方高官訪台，也並不會令人訝異，因為台北也只能將計就計。

或謂川普上述行動是在框限拜登，以保存沒有川普的川普路線，更待日後東山再起。其實，依照川普無底線的性格，其意圖必定遠超於此，而還可能大力翻攪內外局勢，以便趁機混水摸魚，比如企圖影響選舉人團的人選。上述這些發展，北京自然難以忍受，目前乃在伺機而動，這對台灣當然是高度警訊，不得不察。（作者為政治大學國際關係研究中心兼任研究員）