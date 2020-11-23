在台灣有許多川粉，尤其是不少本地媒體，儘管他已經輸了選舉，仍認為選舉結果是肇因於民主黨陣營及其支持者在選舉中舞弊，因此川普可以透過打官司，逆轉局勢。

對大多數自認有進步思想的台灣人來說，川普對女性、同性戀、穆斯林、少數族裔、移民的歧視，就應該遭到譴責；對深受氣候變遷所苦的台灣人而言，川普不相信全球暖化的證據，也不該被認同；對相信專家、願意保持社交距離及戴口罩以預防COVID-19的台灣民眾來說，川普不接受公衛專家的建議、將戴口罩變成是政治操作，導致25萬美國人死亡的不負責任態度，也應受到譴責。

然而，台灣人這些進步價值原來是如此廉價，只要川普將COVID-19說成是中國病毒、功夫病毒、及熊貓病毒，或是美國出售會讓台灣政府預算難以承擔的軍備及武器，甚至是讓吃不起本土豬肉的台灣人可以有含萊克多巴胺的美豬吃，我們就可以瘋狂地支持一個沒有中心思想的偽政治人物。

不過，個人有一項比較不太受到注意的觀察，就是台灣人是否擔心拜登當選後，兩岸將會是40年來首次對美國總統採取相同的中文譯名。還記得上世紀80年代簽署八一七公報、但也提出對台灣6項保證的雷根嗎？他在中國大陸被稱為里根，香港則是使用列根，大概當地人沒有國語中劣根性的說法。

接下來賣給台灣F-16的老布希總統，對岸譯為布什，說廣東話的香港人則是稱他為布殊，此譯名有布料相當特殊之意，境界顯然高過列根。90年代中期台海危機時，派兩艘航空母艦來台的柯林頓，在大陸及香港都被稱為克林頓。本世紀初的小布希，在中國大陸還是被稱為布什，我們當然不會感到意外。

歐巴馬這位美國史上第一位非洲裔的總統，在中國大陸被成為奧巴馬。如果用英文的發音來看，台灣的譯名比較接近原音，而大陸的翻譯則是有些失準。最後，在台灣有很多鐵粉的川普，對岸稱他為特朗普，有些接近德文的發音。我們只要聽到有媒體人使用後者，就表示他可能是上對岸的節目太多次了，已經習慣使用他們的譯名。

如果拜登當選上任後，這位美國的領導人在中國大陸、台灣、甚至是香港過去40年來首次有共同的譯名。在台灣與大陸有許多不同譯名的情況下，許多台灣人會認為這是兩地並非同一國家的一個檢驗標準。對部分支持台灣獨立的人士來說，當中國大陸、台灣和香港都對未來美國總統採用相同譯名時，似乎就少了那種台灣不是中國一部分的感覺，或許這是為何許多台灣人不希望拜登當選總統的原因吧！（作者為政治大學政治系兼任教授）