隨著代表極右翼草根民粹的美國川普總統在選舉中的失敗，以及亞太15國的RCEP順利簽署，過去4年間曾席捲全球的貿易保護主義似乎正在退潮，多邊主義合作隱然再現曙光。而中美兩大國之間一度螺旋上升、針鋒相對的對抗也可望結束。一般咸認取而代之的是兩國在各種議題，諸如氣候、環保、流行病，以及道德價值上的競合關係。

很多學者都預期拜登執掌權力之後的中美關係將仍是以對抗為主軸，不應對兩國關係好轉抱有過高期待。但是，川普執政期間美國以傾國之力對中國崛起進行全方位的打壓，其實並未能有效撼動中國在全球經貿上的地位，2020年第3季，中國出口在全球貿易份額的比例甚至持續上升到接近20%的歷史新高，這樣的對抗關係除了殺敵一千自傷八百、製造了些許麻煩之外毫無效果，也象徵第一階段對抗的失敗。因此中美新形態關係又何必繼續走上川普時代對抗的老路？

因此兩國的關係在經歷川普主政的短期衝突與對抗之後，應該開始建構中長期的建制規範關係。其中最值得注意的就是中美是否會共同加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。明年擔任CPTPP輪值主席國的日本已經表示，期待未來CPTPP的覆蓋範圍能夠擴大。離開了歐盟的英國，急需尋找一個可以替代歐盟的大市場，早先已經表達加入的意願。中國則在本月的第27次亞太經合組織（APEC）非正式會議上，首度表示將積極考慮加入CPTPP。

CPTPP的前身是TPP，是美國民主黨的歐巴馬總統在任時開始提倡的，目的是建立一個「高標準的貿易協定」。然而，它裡面有一些條款涉及到國企、政府補貼、智慧財產權、組織獨立工會及資料自由等等。以那時中國的國情及政治經濟的開放程度而言顯然是達不到的，因此TPP被認為除了建立21世紀標準的貿易協定外，似乎還有個隱祕的意圖，就是排除中國。通過TPP的構建，美國試圖對區域經濟一體化施加影響力，並遏制中國的發展，這將在美國針對亞太地區的戰略中發揮關鍵性作用。

然而，這樣一個「高標準的貿易協定」不僅對中國來說是個巨大的挑戰，事實上對美國自身來說也是艱巨的挑戰。川普及其支持者篤信美國至上，認定美國簽署的許多自由貿易協定都得不償失，不僅造成嚴重貿易逆差，而且導致本國製造業工作機會大量流失，而讓中國、墨西哥等國坐收漁翁之利。因而具有強烈的反全球化與保謢主義色彩。

在今年的總統大選中，拜登之所以能在密西根州、賓州等老工業地區以微弱的優勢擊敗川普，就是取得了不少藍領工人的支持。美國國內的產業工人多數對多邊自貿協定持反對態度，因此，即使民主黨的拜登在1月20日順利就職，美國大選所呈現出來的對立與極化現象，恐怕也不是短時間就能夠調和的。

因此拜登首要任務是修補對外（對中、對歐）的貿易關係，調和國內的緊張對立，至少在短時間之內恐怕難以冒險、推動重返CPTPP。

對中國而言，在歷經了川普風暴之後，此時表態加入過去被認為是圍堵中國重要工具的CPTPP，表明了其自身願意接受更高標準的規範要求之外，更表明只要不是明確對抗性的、不涉及核心安全利益的，中國都將以包容性的柔性姿態應對；更重要的是協助拜登政府的美國，能夠順利重新回到多邊主義、擁抱自由貿易的平台。

當然，中國加入CPTPP實際上是不可能一蹴可幾，面臨著智慧財產權、環境保護、資料流程，及與體制有關的國企和自由工會的問題。加入更嚴格的國際規範雖有挑戰，卻顯然是利大於弊的，必定會倒逼內部改革，反而可能煥發出更強的經濟活力，從而擴大實力與影響力，這對中國大陸自己的發展都是有好處的。

面對RCEP的成型與中國可能加入CPTPP，「雞蛋只放美國籃子」的台灣恐怕將在中美競合的夾縫之間，被迫艱難應對。（作者為國立雲林科技大學副教授）