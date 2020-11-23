以「反萊豬」等為訴求的秋鬥日前登場，估計有5萬人走上街頭，是史上規模最大的一次，展現出強大的民意趨向。對此，總統府和行政院都做了不痛不癢的回應，千言萬語一句話，不論民怨如何沸騰，開放萊豬，民進黨政府寸土不讓，預定開放的時間1秒也不會延遲。

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲，仍是挺萊豬三大護法。蘇揆要在野黨趕快讓他進行施政報告，至於先道歉再上台的要求，那是門兒都沒有。川普說，政治就是一種交易的藝術，蘇貞昌啥都不肯妥協就只想遂己所願，是把大家當塑膠嗎？

陳時中在秋鬥後表示，美豬不等於萊豬，萊豬也不等於毒豬。外界曾要他帶頭吃萊豬，他以有三高堅拒，萊豬毒不毒，他比誰都清楚。至於美豬不等於萊豬，這正是民意要求清楚標示萊劑的理由啊！大家怕的不是吃到美豬，而是擔心吃到萊豬，但是這一點，民進黨政府就是不同意。既然做不到，憑什麼硬要開放？

陳吉仲則繼續推銷他的日本也開放萊豬論。他說，日本在2005年就開放萊豬了，而日本「從未」發生食用萊豬的食安事件，所以台灣沒有理由拒絕。

首先是，陳吉仲如何確定日本「從未」有過萊豬食安問題？再者，如果萊豬這麼安全，那民進黨在野時是在反對什麼？況且，日、韓開放後，和美國展開簽署自由貿易協定（FTA）的協商，請問民進黨政府換到了什麼？日前敲鑼打鼓舉行了「台美經濟繁榮夥伴對話」，在雙方簽署的MOU裡，供應鏈重組、乾淨網路，全是美方要的，台灣希望談的，半個字也沒有觸及。國人能奢望這種只會讓人予取予求的肉腳談判能力，替台灣爭取到什麼權益嗎？難怪在秋鬥演講台上，勞團怒斥民進黨開放萊豬根本就是21世紀的鴉片戰爭，割地賠款、喪權辱國，還好意思吹噓成是外交突破。

陳吉仲又說，日本開放萊豬後，美豬進口量並未增加，意思是美豬不會影響在地豬農，這更是明顯的謊言。從海關資料看來，2019年日本的美國豬肉進口量是比2004年略減，但衡諸過往以來，日本的總體豬肉進口量卻是連年成長，15年來已增加了11%，超過日本的國產豬肉量，以至於日本豬肉的自給率已跌至48%。而美豬之所以微幅減少，是因為標榜不含萊劑的加拿大豬增加，可見日本民眾對萊豬還是擔心。至於加拿大豬是不是真的完全不含萊劑，恐怕也不無疑慮。2019年6月中國大陸在邊境檢驗中，驗出進口的加拿大豬含有萊劑，並有188件產地衛生文書是偽造的。

目前我國的邊境查驗人力僅81人，其中還有10人是辦公室的行政人員，涵蓋肉品食用量最大區域的台北港沒有查驗人力。這樣的人力配置，可以應付萊豬開放後的查驗工作之需嗎？

2016年，「三隻小豬」曾幫助蔡英文登上總統大位，如今在綠營民代和地方縣市首長大都刻意避開萊豬議題的情況下，只見蘇貞昌、陳時中和陳吉仲三人仍一路賣力挺萊豬，稱他們是小英的「新三隻小豬」，一點也不為過。

（作者為資深媒體人）