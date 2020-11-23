日前，中韓兩國外交部同時對外宣布，中國國務委員兼外交部長王毅應南韓外交部長康京和邀請將於25日至27日訪問首爾。南韓外交部稱，王毅此行將與康京和舉行例行的部長會談外，並拜會總統文在寅。外長會談內容將包括因應新冠肺炎疫情上的合作、高層交流等有關加強雙邊關係及討論朝鮮半島情勢及地區和國際問題等雙方關切的事宜。除了官式的互動外，尚有以下重要問題：

首先，迎接美國總統拜登時代的來臨，中韓關係面臨挑戰。一般認為，拜登上任後，完全不同於川普，將走回歐巴馬時代的對韓外交政策，除了重視與南韓的關係外，駐韓美軍兵力也會增強。暗示中美在朝鮮半島的另一輪爭奪戰開啟。

稍早，康京和專程跑了一趟華盛頓，其實是為拜會美國民主黨方面的參眾兩院人士及拜登的智庫，說明文在寅主張的朝鮮半島和平進程，並能獲得拜登政府的支持，然而，成果不如預期。

王毅在拜登外交幕僚定型前捷足先登，有意趁機綁住南韓。大陸方面知道，文在寅卸任僅剩1年餘，為落實《板門店宣言》、《平壤宣言》承諾心急如焚，因此，萬盼中國協助勸說北韓領導人金正恩重返會談。不僅對文在寅的歷史定位重要，並且對明年選舉也有加分作用。

南韓朝野已為明年4月首爾、釜山市長補選敲鑼打鼓。補選係因兩市市長犯下性騷擾醜聞提前下台之故，選情對執政民主黨至為不利。此刻，若如同前次「川金會」在新加坡舉行，第2天南韓舉行全國地方選舉，促成執政黨獲得大勝般，萬一選前舉行「文金會」，金正恩可能成為文在寅的大恩人。

此次，王毅的重要任務是，文在寅「鶴首苦待」已久的心中事。由於疫情原因，中國國家主席習近平回訪首爾日程一直拖延迄今，所以，此次南韓外交部安排王毅會見文在寅，業已暗示王毅行李帶來此份禮物。

其實，最不能忽略的環節是，中國和南韓「麻吉」的源頭是，南韓政黨輪替後出現親中、親朝的文在寅「左派政府」。文在寅上任以來，施政重點目標放置在改善兩韓關係，遠超過與美、日關係，讓川普和安倍晉三不滿。

南韓重視近年來的中韓經貿發展外，更關心的是，藉由大陸完成兩韓的和平統一事業。因此，王毅此行背負的任務不能說輕鬆。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）