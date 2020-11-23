NCC決定不讓中天新聞台換照，社會議論甚多。這當中，有打著「新聞學者」或「新聞研究所教授」名號者，引歪經，據邪典的，說政府可以審查新聞報導內容，不予中天換照有理，令人難以置信。這樣的學者或教授，根本就不應該在學校任教，免得汙染了學子們純淨的心靈。

說來這也是台灣的悲哀。台灣會教育出這類不懂新聞言論自由真諦的所謂新聞學者或教授，藍綠都有責任。而民進黨政府今天能當起新聞自由的殺手，國民黨過去能讓「國家通訊傳播委員會」（NCC）存在，並給予審查媒體的法源，也是幫凶。

世界既廣又大，人民不可能親自獲取各類可為己用的資訊。新聞媒體就是因應人民知的需求及權利而生。因此在本質上，新聞媒體就是人民取得國家及社會各類資訊的媒介。記者也就是替人民尋訪及取得資訊的代理人。

任何政府，不管是民主的或者是專制的，都會基於他們自己的政治利益及目的，想方設法的隱匿自己行政上的錯誤，或做出各類欺騙人民的行為。為了達到這個目的，心存不良的政府第一個要做的，就是透過所謂的法律、機關，去審查、規定及限制媒體的新聞內容。

這個時候，只有願意及堅持原則站在政府對面，及自由而不受政府限制、審查的媒體，才能有效揭發政府的欺騙行為，維護人民知的權利，防制政治走向獨裁。

就因為這樣的認識，全世界對新聞自由定義，就是不受政府以任何形式審查、規定及限制新聞內容。用白話說，新聞媒體的報導內容，不能由政府說三道四，界定對錯是非，更不能由政府以任何形式決定新聞媒體的存在與否。

《衛星廣播電視法》審查媒體新聞內容的各個規定，本身就是個侵害新聞自由的錯誤。國家通訊傳播委員會（NCC）這個機關，說好聽，是個掌握新聞生殺大權的機構，說實在，它就是一個戕害新聞自由的怪獸，任何講求新聞自由的民主國家，都不能容許這樣的機構存在。

美國、英國有些批評中國大陸獨裁的學者專家，曾經用「水晶吊燈上的巨蟒」來形容限制、威嚇人民自由權利的體制或法制。在台灣，《衛星廣播電視法》及NCC，就是「水晶吊燈上的巨蟒」，由政府吊擺在我們新聞媒體頭上，逼媒體聽話、不敢揭政府之短。

這回，巨蟒張開大口，吞噬了中天新聞台的頻道，任何有新聞自由常識的人，本應同聲譴責民進黨驅使巨蟒的行徑，沒料到，台灣還有這種不懂新聞自由的新聞教授，倒果為因的，把國家通訊傳播委員會審查新聞內容的作法視為當然及論理基礎，為侵害新聞自由的巨蟒說話，令人不齒。（作者為資深媒體人）