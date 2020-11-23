2年前通過核食公投案，維持「不要開放」福島與周遭縣市等農產品與食品進口，2年的期效即將到期，近來有愈來愈多消息顯示，執政黨有意開放日本核食進口。政府應當心，違背民意下執意開放恐造成賠了夫人又折兵的後果。

日本核食在學術上仍有爭議。支持福島食品安全者提出不少科學的報告佐證，證明其安全性；不過，同樣的也有相關研究，認為對人體有害。不管如何，台灣人民在2年前的公投以壓倒性的票數，以接近8成（77％）的選票反對日本核食進口，至今各項民調也顯示多數人對其仍有安全疑慮。

以9月底台灣民意基金會進行的民調為例，其詢問：國人如何看待「在嚴格審查下」開放日本核災區食品進口，調查結果顯示，非常支持5.6％、還算支持22.7％、不太支持26.7％、一點也不支持38.8％、未表態者6.1％。整體觀之，僅有約2成8受調查者贊成開放核食，但卻有高達約6成6民眾反對。

民主國家的決策理應採由下而上的模式，但執政黨卻偏好採由上而下的決策模式，萊豬就是最好的例子，蔡英文總統於2020年8月28日無預警召開記者會，宣布自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺美豬與30個月齡以上美牛進口，之後再設法說服人民萊豬安全無虞。如今日本核食似乎又想採相同作法，不顧多數民意質疑，打算以國會多數席次強行通過。

執政黨主動開放美國萊豬，欲換取簽訂台美FTA，但是川普政府對FTA至今沒有任何表示。現在又聽說政府準備開放日本核食，來換取加入CPTPP的門票，不過即使日本有此意願，仍需12個會員國的一致同意，才能取得第2輪談判的資格。在兩岸關係惡化下，大陸雖非會員國，但仍將對各會員國施壓，台灣加入有相當的困難。

民進黨政府以黨政資源，強力運作美國肉品的全面開放，連行政院前發言人丁怡銘都亟欲護航該政策，誤指冠軍牛肉麵使用萊牛，被迫下台負責；數縣市政府所制訂的萊劑零檢出的自治條例規定，行政院發公文認零檢出牴觸中央法規無效；衛服部只要求標示產地，卻拒絕標示含萊克多巴胺食品。縱然執政黨可以執政優勢通過萊豬開放，惟卻無法化解其食安疑慮，導致美國肉品形象大受影響，將連帶影響不含萊克多巴胺肉品的銷售。

倘日本核食也採萊豬模式開放，也可能重蹈美國萊豬覆轍，讓一向在台灣以高品質著稱的日本食品，形象受到波及，而被畫上風險食品標籤，非但核食銷售無門，還影響日本食品銷售，正所謂賠了夫人又折兵。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）