萊豬主動進口、中天新聞台被關，兩岸關係的惡化像是水壩的三條裂縫，將會成為使民進黨崩塌的裂口。民進黨當權者面對這個危局，自己是沒有能力再補救的，可悲的是，他們仍在享受權力的狂歡，思考權力的鬥爭。

兩岸關係惡化，蔡英文政府只能將台灣的未來完全託付於美國，川普政府為遏制中國大陸，需要台灣做馬前卒，川蔡兩人一拍即合。蔡英文只能靠美國的支持，做為她不至於在民進黨內權力過早跛腳的依託。「歡場無真情」，為了討好，蔡英文政府不惜主動向美國表示萊豬可以進口，也盡量滿足美國的軍火商利益。做為恩客的美國，肯定台灣進口萊豬，也抓緊機會向台灣大量出售武器，僅這兩年的軍售金額就超過150億美元。美國給蔡英文的恩惠，就是通過幾個友台法案，派幾個部長官員來台灣晃晃，滿足民進黨政府的大內宣。

「歡場無真情」。蔡英文與川普的歡場，讓蔡英文在黨內權力得到美國的支持，美國川普是最大贏家，只有台灣老百姓是唯一的輸家，兩岸關係惡化、口袋錢財被淘、健保要漲、身體健康被傷、豬農欲哭無淚。

中天新聞台被關，則是蔡英文與蘇貞昌權力歡場貌合神離的產物。蔡英文權力已登頂峰，沒有再出來選舉的需要，是否關中天新聞台對其影響不大。但是對於仍不忘情於權力場域的蘇貞昌而言，權力的貪婪與傲慢讓他否定了新聞自由的必要性。蘇貞昌利用關台事告知權力競逐者，非我族類必誅之；向綠營證明，他才是未來民進黨內的最終權力者。要處置中天新聞台，是蔡英文與蘇貞昌的共識，但是蘇貞昌更傾向於徹底消滅中天，讓自己的利益裙帶者能夠遞補頻道，以擴大其權力陣地。在蔡蘇兩人的眼中，新聞自由不是基本價值，而是當權者給的恩賜，而蘇貞昌更傾向於將新聞自由視為麵團，想怎麼用就怎麼捏。

民進黨擁有絕對權力，台灣是他們的權力歡場。蔡英文與蘇貞昌不惜以懲治新聞自由為催情劑，但是他們兩人在歡場中仍然各取所需。「歡場無真情」，一個向對方證明他可以更嗨，另一個正在等待對方過嗨後給他踢下馬去、致命一擊。中天新聞台被關，象徵台灣新聞自由已死，傷害的是台灣民眾，是中華民國的國際形象，對民進黨更是大傷，民進黨成為新聞自由的劊子手，從此以後也別再嘲笑中國大陸沒有新聞自由。

萊豬主動進口、新聞自由已死、巨額軍費支出、兩岸關係惡化，這是民進黨政府與美國共建歡場的代價，是擁有絕對權力的民進黨把台灣當成其權力歡場的必然結果，但其後果也使台灣陷入危局，讓人民身體失去健康、新聞不再自由、陷入軍備競賽、兩岸敵意升高，這些都已不是無的放矢的指責，而是真實地在台灣上演。不需要等到民進黨政府下台，蔡蘇兩人對萊豬的開放、對新聞自由的鉗制，已經載入史冊，事實已證明，他們不是愛台灣的台灣人。

正陷入權力狂歡的民進黨、蔡英文、蘇貞昌是不會清醒的，「歡場無真情」，美國不會為了台灣而損傷自己的利益。「歡場無真情」，蔡英文與蘇貞昌的結局必然是不堪聞問。「歡場無真情」，台灣人民最終會看清，政客的權力歡場是人民的悲哀。台灣人民該覺醒了吧！

（作者為孫文學校總校長）