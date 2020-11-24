根據本報的統計，今年第三季全體上市上櫃公司繳出令人驚喜的財報，儘管面臨新台幣匯率單季狂升5.34角的逆風，全體上市上櫃公司稅後盈餘仍衝上7,844.28億元的歷史新高，季增39.78％，年增26.28％；而今年前兩季遇到新冠肺炎引爆的全球封城，經濟活動急凍，但是台灣上市櫃公司今年累計前三季稅後盈餘仍然達1兆7,149億元，比去年同期還增長了10.80％。

台灣上市公司獲利績效亮麗，而且後續動能強勁，財政部統計的出口金額在8月份首度突破單月300億美元的紀錄，8月出口311.7億美元，接著9月有307.1億美元，10月更來到322.3億美元，累計前十個月的出口總值已經來到2,803.1億美元，全年勢必又創歷史新高。由於出口是企業獲利的先行指標，預估台灣上市公司第四季的獲利雖然未必能超過7,844億元的高峰，卻還是會遠高於過往每季5,000億元的水平，全年累計獲利將在新台幣2兆2,000億元以上，這也是推動台灣股市加權指數不斷創下歷史新高的基本面因素。

如果回頭看看去年底各家經濟研究中心、券商分析師、或是政府調研機構的預測，當時尚未見到新冠肺炎造成全球經濟封鎖的衝擊，卻沒有任何一位經濟學家預測到台灣上市公司優異的表現，對台灣來說，這是美好的失誤。

我們無意探討經濟預測失效的現象，而是嘗試破格思考：台灣上市公司在中美貿易大戰、新冠肺炎封城的災難中，究竟展現了哪些經濟學家與政府官員看不到、卻無可取代的核心競爭力，才能創造出口、獲利同步歷史新高的奇蹟。而今年展現的這些核心競爭力，如果明年全球經貿架構再度發生重大變動，或者如學者所說會因為被排除在RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）之外而痛失商機，我們又應該如何提出因應對策？

「破格思考」是面對當前經濟情勢，必須有的基本態度，2020年即將進入尾聲，這是一個充滿奇特變化的年度，打破傳統經濟學、貨幣金融、財政教科書的基礎理論。摧毀性的肺炎疫情沒有引發經濟災難；中美兩大貿易強權彼此課徵懲罰性關稅，雙邊貿易額卻依然熱絡；政府瘋狂舉債、央行狂印鈔票，卻未見通貨膨脹；而原本認為台商夾在中美貿易爭端之間，必然淪為雙面夾殺的三明治，結果卻創下營收與獲利的歷史新高。這些違反預期的經濟因果，正好提供了政策制定者、以及經濟與產業專家豐沛的素材，重新思考究竟甚麼才是有效因應變局的對策。

就以RCEP與川普貿易戰來反思，甫於11月15日簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》為例，傳統自由貿易理論認為一個囊括全球逾20億人口的自由貿易區，必然帶來繁榮的貿易機會；但是，川普拿著懲罰性關稅大刀猛砍，高達3,500億美元的中國對美輸出貨品都必須課徵15％的高關稅，卻沒有削減中美貿易額，那麼關稅在雙邊貿易的實質作用到底何在？是懲罰性關稅有遞延效應，需要時間才會發生阻嚇? 還是關稅在當今的貿易體系下已經不再具有實質影響？可能就是值得經濟學家仔細研究的課題。

《區域全面經濟夥伴關係協定》理論上對於參加的所有國家彼此的貿易都有實質助益，不過我們舉簽約國之間正在發生的貿易爭端為例子，中國商務部在8月啟動對澳洲葡萄酒的反傾銷調查，預計在12月初之前對澳洲葡萄酒徵收202.7％的懲罰性關稅，理論上將造成澳洲紅酒銷往中國三倍的成本，在澳洲簽署RCEP之後，澳洲紅酒到底如何賣進中國，或者中澳雙方都會將RCEP作為政策最高位階而貫徹零關稅的協定，也是必須仔細觀察的。

另外一個例子是鋼鐵貿易，台塑在越南河靜的鋼鐵廠亞洲最先進，生產效率與品質最高，在東南亞市場大量取代日本與中國鋼鐵的市占率，卻難以順利賣進產能過剩的中國市場，也是關心經濟變局的專家們必須正視的觀察點。

台灣上市櫃公司今年前三季1.7兆元的盈餘，有高達3,751億元來自台積電，台積電的核心競爭力超越關稅、超越匯率變動、超越行政障礙，在全球科技發展的大趨勢中具有無可替代的優勢，但是，除了台積電之外，台灣傳統產業從台塑、台泥、永豐餘甚至航運業都抓到全球經濟復甦的趨勢，獲利大增長，台灣的企業經營者用自身的實力，再次證明企業經營的實力，才是最終決勝的關鍵。

2020年是產業競爭生死存亡的大關卡，慶幸台灣企業經營者沒有被疫情與封鎖的困境阻卻，反而在逆勢中展現旺盛的生命力，我們必須將戰略的視野拉高，提升自我附加價值，務實地向前推進，最終以建立無可替代的優勢為終極目標，這是政府與產業界面對變動不居的經濟變局，最應掌握的態度。

(工商時報)