澳洲本月20日播出英國BBC5年前製作的兒童歷史戲謔劇集，出現飾演武則天的演員吃蟑螂等奇怪食物的畫面，節目播出後電視台收到了多項投訴。

其實這不是西方第一次，也不會是最後一次醜化非西方文化。稍早，法國《查理周刊》一再以言論自由為名，出版褻瀆回教先知穆罕默德的漫畫，引起多起因宗教仇恨而引發的恐怖攻擊案，回教世界也出現集體拒買法國貨的「文明衝突」。

澳洲公共廣播機構SBS中文網頁發表題為「BBC兒童歷史劇辱華？還是『玻璃心』又碎了」的文章，引述一位在澳華人家長稱：「這個劇以噁心出名，有點嘩眾取寵。但它絕對沒有要去羞辱一個民族的意思。」這樣的說法，和《查理周刊》堅持言論自由，卻不考慮在澳多數華人感受如出一轍。有澳洲學者坦承，澳洲認為中國影響力日增，因而加強和美日等相同價值觀國家結盟，卻承受商業利益損失，坎培拉覺得受到脅迫。

盎格魯撒克遜後代畢竟是永遠的利益信仰者。澳洲總理莫里森日前公開表達不會在華盛頓和北京之間二元選邊，並表示中國完成了人類歷史上最大的扶貧工作，值得敬仰。

《華爾街日報》披露，華盛頓接到了來自澳洲、加拿大等國的抱怨，感受到了北京以強大經貿實力做後盾的壓力，因此著手籌畫建立一個西方國家的聯盟，當中國採取抵制進口的行動時，盟國將購買被抵制的商品或提供補償。或者，盟國可以聯合一致，就損失的貿易對中國加徵關稅。

簡單說，西方以價值觀結盟無可厚非，但價值觀不能建立在醜化其他種族或宗教的自由上，西方對於非西方的制裁有哪些是基於價值觀，有哪些是基於地緣政治衝突，還需要進一步的釐清和認識。