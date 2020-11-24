快評》免於恐懼 17:492020/11/24 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旺旺集團董事長蔡衍明現身秋鬥現場。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 秋鬥，過去是勞工爭取免於恐懼的工作權、生存權的吶喊。今年的秋鬥除辛酸，更添諷刺。企業主與政黨也跟著走上街頭，國民黨、民眾黨、中天電視台老闆蔡衍明，連他們也覺得被冒犯了。 萊豬食安爭議，在野黨得不到理性監督的空間；中天新聞台遭NCC「不予換照」羞辱，一個1994年運營迄今的老牌電視台，政府說關就關，企業主血本無歸，幾百名員工瞬間失業。 大老闆生存尚且朝不保夕，小老百姓還能奢望有免於恐懼的自由？ #恐懼 #秋鬥 #企業主 #中天 #評中天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快評》蔡總統踹共 18:532020/11/24 短評 假釋後 徐德益成黑道虐殺魔王 04:102020/11/24 社會新聞 罵議員去吃大便 台南公務員記過 04:102020/11/24 地方新聞 楊小黎《橋牌社2》色誘路斯明 評時事激動險中風 15:582020/11/24 娛樂 社論／蔡總統若不想跛腳 04:102020/11/24 時論廣場 小英的新三隻小豬 04:102020/11/24 時論廣場 陳時中順口溜 美豬≠萊豬≠毒豬 04:102020/11/24 政治要聞 第12度杯葛蘇揆 賴士葆：秋鬥後 蘇貞昌更加囂張 13:502020/11/24 政治 有人要拉你下台？蘇貞昌：一夜之間 好像什麼事都不對了 09:382020/11/24 政治 秋鬥遊行人潮超乎預期 李乾龍盼綠傾聽民意否則將飲鴆止渴 10:122020/11/24 政治 言論熱門新聞 快評》蔡總統踹共 - 短評 - 言論 奔騰思潮：嚴震生》拜登終於讓兩岸三地有共識 - 觀點 - 言論 姚中原》比美軍更強的敵人 - 觀點 - 言論 悄入神州 看到五星旗兩腳發軟──香江路兩岸情（二） - 兩岸史話 - 言論 旺報社評》中國需要世界 世界更需要中國 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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