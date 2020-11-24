秋鬥，過去是勞工爭取免於恐懼的工作權、生存權的吶喊。今年的秋鬥除辛酸，更添諷刺。企業主與政黨也跟著走上街頭，國民黨、民眾黨、中天電視台老闆蔡衍明，連他們也覺得被冒犯了。

萊豬食安爭議，在野黨得不到理性監督的空間；中天新聞台遭NCC「不予換照」羞辱，一個1994年運營迄今的老牌電視台，政府說關就關，企業主血本無歸，幾百名員工瞬間失業。

大老闆生存尚且朝不保夕，小老百姓還能奢望有免於恐懼的自由？