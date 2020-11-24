我藉故要瞭解村子周邊的環境，讓秀花帶我到她的初中去看一看，沿路上以一問一答的方式，慢慢地打開秀花的心扉。我告訴他我來自寶島台灣，定居在南方的廣州已有兩年，兩年間我也曾到過大陸許多地方，給她講講中國大陸每一角落的獨特風景與人文氣候，談及經濟發達的東南沿海、描繪莊嚴大氣的首都北京、敘述小橋流水的江南小鎮、鋪陳壯闊河山的西南腹地，一句句的描述化作一幀幀想像，開啟秀花對外界的憧憬。

開啟憧憬 四年之約

在秀花聽的悠然神往之時，我告訴她，好好學習將會是你踏遍大陸錦繡江山的唯一捷徑，唯有認真的讀書，借由教育帶給你的力量，走出村子、踏出縣城，在世界的每一個角落留下你的足跡。

2020年10月25日，我與秀花訂下一個四年之約。秀花，我希望你從此刻起，每天背足十個單詞、每周背足一首唐詩，上課用心學習、專心聽講，在一年後的升學考試，考進市裡的高中，在良好的學習環境之下，繼續用功，以蘭州大學為目標持續努力。我由衷的期盼你四年之後考上大學，走出村子看看中國的地大物博、走出縣城瞧瞧世界的無邊無際，屆時我還會再到臨夏州廣河縣來看你，與你分享這份得之不易的喜悅。

我相信這一天一定會到來！

紅星高照 教書育人

離開馬大哥家中的傍晚，我看見秀花眼眶中不捨的淚，那是一種信任且開心的淚花，我想從來沒有一位大哥哥，如我這般循循善誘向她講過學習的重要性，鼓勵她走到外面的世界看一看。

是日夜裡回到縣城的酒店，我躺在床上回憶著今天總總，我做完了這趟旅程最成功的小事，我給秀花講的種種，是一粒種子，一粒埋進她心底深處的希望種子，我期待這棵種子在不久的將來，能夠通過秀花辛勤學習所留下的汗水來澆灌，成長為參天巨樹，支撐她的目光投向更遼闊的地域。

反思我自小的成長環境無疑是無比幸運的，家中沒有經濟壓力的負累，想學的才藝班轉眼間便報名成功，對比山間的孩子，憑著最樸素的熱愛，一門心思的鑽研課業，我在深深的慚愧中，抱著這一句話迷糊睡去：秀花，你帶給我的衝擊如此之重，比我跟你講述的世界之大還要重上許多！

次日一早，主辦方安排媒體人前往當地唯一一所幼兒園，在山溝間的紅星幼兒園。這園子的特別之處在於是台商所援建，在園長向我們介紹過後，我發現多數人都忽視台商在扶貧工作之中的貢獻，他們默默付出、淡泊名利，一心只想回饋這片土地。

走進幼兒園，耳際傳來銀鈴般、清脆的孩童嘻笑聲，這是一股山間最純淨的能量，能洗滌沉重的心情。我在與孩子嬉鬧之中，注意到孩子臉上除了布滿些微的高原紅（高原地區生活的人群，因為烈日直射、氣候乾燥，雙頰通常都會泛紅）之外，還有幾點不健康的白，白點源自於肚裡寄生蟲的滋長，所造成顯性特徵。在校期間，老師盡可能的注意環境衛生、飲食安全，盡己所能為孩子打造一個健康的學習環境，但是多數孩子回家後的生活，卻不是老師們所能干涉的，一位老師用沉重的語氣的向我解釋前因果。

我為了轉移情緒，將話題繞回老師自身，才瞭解到原來一位位老師都是在外地就讀、就業後，因為放心不下自己故里的教育事業，轉而回到家鄉教書育人。

紅星幼兒園的老師們啊，你們都是心裡有火、眼裡有光的太陽，在外面的世界遊歷之後，還願意帶著熱情回到山溝裡，將知識同孩子們分享。原諒我無法提供更多的實際幫助，我只能以我手上的這支筆，將你們的故事傳唱出來，借由發達的網路媒體，讓更多人知道在大陸的角落，有一群人無私無我的奉獻，僅此而已。

回顧過去幾天的各種經歷，中華浩土的幅員廣闊，牽引出同為命運共同體的人們的生活百態，黃土地上的人們，各自用不同的生活方式，不論寒暑、不畏艱辛，努力向陽。蘭州麵食的精神延續，傳遍了世界各地，且不說拉麵與牛肉麵的定義之爭，一口熱湯佐麵下肚，吞下的、嚥下的都是異鄉遊子的思鄉情緒，鄉愁雖濃當解。蛋雕師傅自成一套的隱世哲學，在薄如蟬翼的蛋殼上，開出一朵朵璀璨的文化之花，綻放正當時，芬芳繞人於淡泊。而我與秀花的約定，在她的課堂上、在她的朗誦間、在她的課間筆記裡，逐步逐步的醞釀，待到四年之後秀花步入大學的那一刻，將會化成翩翩飛舞的喜悅。紅星幼兒園中，引領孩子們的幾顆太陽，依然每天風雨無阻的升起，潤物細無聲的引導出華夏幼苗成長的方向。

精神扶貧 尚在路上

在2020年的今天，或許我們的物質扶貧已經到位，但是精神扶貧尚在路上，如何讓山溝裡的孩子知道，舞台不只局限在自小生長的村子，不止拘泥於村子外圍的縣城，大千世界、億萬芳華，還有遼闊的征程等著你們踏上，成為一項必經的修行。我們能做的，便是通過各種方式，諸如網路社群的串連、文化課堂的灌溉等，提升山間孩子們的眼界，讓他們知道學習、不斷的學習、努力的學習，用人類文明積攢萬年的知識，武裝自己、豐沛自身，走向外面的世界，屆時孩子們便成長為一個獨立的思想載體，回鄉與出走將成為兩個可輪換的選項。（全文完）（謝建鋐／廣州暨南大學）